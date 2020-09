¿Son estas las casas vacacionales más fotogénicas de España?

¿Te gusta consultar las redes sociales para coger ideas para tus vacaciones? ¿Has visto ese lugar tan ‘instagrameable’ y te preguntas dónde está? ¿Por qué no coger ideas de las propiedades que más “gustan” para disfrutar de las últimas semanas de verano en familia o con amigos? Con ayuda de Vrbo, plataforma online de alquiler vacacional para familias, os presentamos las 5 casas en España que más “gustan” en sus redes sociales.

Zahara de los Atunes, Andalucía, España

Esta impresionante casa de estilo andaluz, ubicada en Zahara de los Atunes, invita a desenfundar el móvil, posar y subir la foto a redes. Las magníficas vistas que ofrece al mar no dejan indiferente a los que se alojen en ella. Aunque está a tan solo 5 minutos de la playa, Villa Alta cuenta con una piscina exterior climatizada y un jacuzzi para que los viajeros se refresquen mientras disfrutan del paisaje. ¡Imposible no dar like a estas vistas!

Santa Maria del Camí, Islas Baleares, España

Esta típica casa de campo mallorquina hará las delicias de aquellos viajeros que quieran disfrutar de la belleza del lugar por su ubicación en la Sierra de Tramontana y a los que busquen una estancia cómoda y en un entorno tranquilo por su amplio jardín con árboles frutales y su piscina privada. Una propiedad de ensueño para pasar unos días alejado del mundanal ruido.

Portopetro, Islas Baleares, España

Infinity pool, acceso, privado a una mini playa, grandes espacios en su interior, decoración de diferentes estilos, habitaciones con terrazas o un amplio jardín, son algunos de los elementos que hacen de Villa Casilda una propiedad ideal, no solo para aquellos que quieran dar envidia en redes sociales, sino también para las familias o grupos de amigos que quieran disfrutar juntos de unos días de relax.

Deià, Islas Baleares, España

Imposible no darle a “me gusta” a Casa Laurel. Esta acogedora y hermosa villa de estilo mediterráneo está ubicada en un enclave inigualable de la costa mallorquina con vistas a Cala Deià. Con capacidad para 7 personas, cuenta con una infinity pool, un bello jardín y un porche para contemplar el idílico paisaje que la rodea. La mejor combinación para disfrutar de unos días de relax lejos del estrés del día a día.

Castelltercol, Cataluña, España

El Munt es una masía rural ideal para familias y grupos de amigos que busquen un lugar tranquilo en el que desconectar y re-conectar cerca de la naturaleza. Con unas magníficas vistas al Prepirineo catalán, la casa cuenta con un gran jardín, piscina exterior privada, porche con barbacoa y una zona lúdica infantil donde los más peques de la casa, y los que no lo son tanto, pueden divertirse.