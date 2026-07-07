Una casa de tres plantas, terraza y piscina en una pedanía de 60 vecinos: así es el refugio andaluz de Zinedine Zidane
El exentrenador del Real Madrid disfruta de la paz que le aporta esta pequeña aldea de la que proceden sus suegros.
Existe una pequeña pedanía andaluza de apenas 60 habitantes en la que el astro del fútbol Zinedine Zidane no es una estrella, un ídolo o alguien a quien pedir un autógrafo o fotografía, sino un vecino más que conversa con sus vecinos, veranea con calma y se relaja tomando el fresco en su terraza.
Se trata de El Chive, una aldea perteneciente al municipio de Lubrín, en Almería, que se ha convertido en el refugio de Zidane durante los veranos y escapadas para disfrutar de un entorno repleto de calma y belleza natural.
La casa rural de Zidane con vistas al monte y piscina propia
Es en esta localidad donde el también exentrenador del Real Madrid tiene una casa conocida como 'El Chorrico', que mantiene la estética rural del resto de sus vecinos, pero que cuenta con tres plantas, amplias terrazas y las mejores vistas del monte.
Además, tiene la particularidad de ser la única casa con piscina propia de toda la pedanía, que utiliza la familia y sus visitantes para refrescarse de las altas temperaturas veraniegas.
Un vecino más en uno de los rincones más tranquilos de Almería
Pero a pesar de que todos los vecinos saben dónde vive el exfutbolista internacional y cómo es su rutina diaria en la aldea, nadie intenta importunarlo, sino que lo tratan como un vecino más que disfruta de su tiempo libre en uno de los lugares con más calma y paz del levante almeriense.
Pero la llegada de Zidane a El Chive no es casual, sino que la elección de esta pedanía como su refugio se debe a su relación familiar con ella: sus suegros, padres de su mujer, Verónica Fernández, eran de esta localidad y toda la familia guardaba un gran recuerdo de ello.
Las raíces andaluzas de la familia de Verónica Fernández
Y es que a pesar de que Verónica Fernández nació en la localidad francesa de Rodez, sus raíces son andaluces, pues sus padres, Antonio y Ana, son originarios de este rincón almeriense.
Sin embargo, en la década de los 60 tuvieron que dejar el territorio y trasladarse a Francia en busca de un futuro mejor, tal y como hicieron otros miles de españoles en la época.
El vínculo familiar que une a Zidane con El Chive
Pero, a pesar de la distancia con El Chive, los padres inculcaron la pasión por la vida y la belleza de esta pedanía a Verónica que, junto a Zidane, decidieron que querían que sus hijos también pudieran disfrutar de un refugio de paz en un entorno así.
Fue así como nació la unión del astro francés con esta pedanía situada a 72 kilómetros de Almería en la que no existe escuela ni farmacia, pero en la que la amabilidad y cercanía de sus vecinos se ha convertido en su principal tesoro y reclamo.
Fuente: El Correo de Andalucía
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