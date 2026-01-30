El carnaval de Putignano: ninots valencianos y chirigotas de Cádiz a la italiana

El casco antiguo de Putignano es bastante tranquilo la mayor parte del año. Rodeado por la calle principal de la ciudad moderna, está formado por calles estrechas con plazas diminutas que parece que se han quedado enclavadas en otra época. En la plaza del Plebiscito, el viajero puede descubrir el palacio del Balì, antigua residencia de los Caballeros de Malta y que a día de hoy alberga el museo cívico y una galería de arte. También podrá contemplar el Sedile, antigua sede de la universidad, o la iglesia Matrice, dedicada a San Pedro.