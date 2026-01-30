El carnaval de Putignano: ninots valencianos y chirigotas de Cádiz a la italiana
En la italiana región de Apulia descubrimos un carnaval que puede presumir de ser el más largo de Europa (son casi tres meses de celebración) y el más antiguo celebrado sin interrupción.
Cuando hablamos de carnavales famosos, el de Venecia siempre suele quedar en primer puesto. Si cruzamos el Atlántico, es inevitable pensar en Brasil y los desfiles que tienen lugar en el sambódromo de Río de Janeiro. Y, si no queremos salir de España, en nuestra mente resuenan las coplas que cantan las chirigotas en Cádiz. Pero hay muchos más carnavales que merecen ser vividos. Sin ir más lejos, aquí tienes 10 fiestas de carnaval que no te puedes perder.
Hoy, en cambio, no vamos a visitar uno de los más famosos a nivel mundial, pero, ojo, ya que puede presumir de ser el carnaval más antiguo de Europa celebrado sin interrupciones. Su origen se sitúa en el año 1394, cuando los caballeros de la Orden de Malta llevaron a este bello lugar las reliquias de San Esteban. Precisamente, durante el traslado empezaron a sucederse cantos satíricos y celebraciones populares, que dieron origen al carnaval. Bienvenidos a Putignano.
Alberobello y Bari: se llevan la fama
Viajamos hasta la bota de Italia, hasta la región de Apulia. Allí, la fama (y las visitas) se las lleva, sobre todo, el pueblo con trulli, las casas de adobe de Alberobello. También merece una visita Bari, que puede presumir de tener el paseo marítimo más largo de Italia.
Esta ciudad (a la que se puede llegar por poco dinero con alguna compañía low cost) alberga las reliquias de San Nicolás, un mercado de pescado en el que probar peces recién capturados o el castillo medieval Svevo. Ahora bien, el secreto de Bari es pasearla sin rumbo fijo, perdiéndonos por su laberinto de callecitas y plazas pintorescas como la del Ferrarese y la Mercantile, repletas de restaurantes, cafeterías y tiendas.
Putignano: qué ver
Debemos dejar Bari y recorrer unos 40 kilómetros hasta llegar a Putignano. Tenemos ganas de disfrutar de uno de los carnavales más largos de Europa (y es que desde diciembre ya se van organizando actividades y desfiles que son solo un aperitivo), pero también resulta fundamental visitar algunos de sus enclaves más espectaculares.
La ciudad (que cuenta con menos de 30.000 habitantes) se ubica en una zona montañosa de la Alta Murgia, a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Y, precisamente gracias a su posición geográfica, alberga unas cuantas cuevas que se pueden visitar durante todo el año. La más famosa fue descubierta en 1931 y es una de las visitas imprescindibles.
La grotta del Trullo es una cavidad kárstica de 20 metros de profundidad llena de estalactitas y estalagmitas que generan unos fantásticos juegos de luz. Las fotos y videos no suelen hacer justicia a la belleza del lugar. Además, es un lugar interesante, pues se accede a la cueva a través del típico Trullo de Apulia (de ahí el nombre de la cueva).
El casco antiguo de Putignano es bastante tranquilo la mayor parte del año. Rodeado por la calle principal de la ciudad moderna, está formado por calles estrechas con plazas diminutas que parece que se han quedado enclavadas en otra época. En la plaza del Plebiscito, el viajero puede descubrir el palacio del Balì, antigua residencia de los Caballeros de Malta y que a día de hoy alberga el museo cívico y una galería de arte. También podrá contemplar el Sedile, antigua sede de la universidad, o la iglesia Matrice, dedicada a San Pedro.
El carnaval de Putignano
Pero, no vamos a engañarnos, puesto que lo que hace de Putignano un sitio imprescindible es su carnaval. Además de ser el más antiguo de Europa celebrado sin interrupciones (porque el de Venecia se empezó a celebrar antes, pero ha sufrido largos periodos de interrupción), es uno de los más largos y más coloridos del viejo continente.
Oficialmente arranca en diciembre y termina con el comienzo de la Cuaresma. Los dos primeros meses se van celebrando actividades, exposiciones y pequeñas procesiones callejeras que sirven como aperitivo de su semana grande. En 2024, en Putignano se congregaron más de 85.000 personas para disfrutar de su carnaval y los más de 80 eventos que convierten cada año a Putignano en el epicentro del ingenio, la imaginación, la creatividad y la artesanía.
El carnaval de Putignano llega a su punto álgido con el desfile de los carros alegóricos. Una especie de ninots valencianos que, a diferencia de los españoles, correrán mejor suerte y no serás pasto de las llamas. Estas figuras se realizan durante todo el año por diversas familias y asociaciones y suelen estar relacionadas con la actualidad.
Además de la cabalgata, conciertos, talleres infantiles y actividades para todos los públicos, el carnaval de Putignano también es conocido por sus ‘propaggini’. Y es que, si hemos comprado a sus figuras con los ninots, ahora hablamos de unas poesías satíricas muy similares a las que cantan nuestras chirigotas de Cádiz.
Con cada nueva edición, Putignano va cogiendo más y más fama y ya en la actualidad, es uno de los mejores lugares en los que celebrar el carnaval. Además, tanto si el viajero se queda en la coqueta ciudad como si establece su campo base en otro lugar de las inmediaciones, Apulia siempre es un lugar fantástico para hacer un road trip.
Síguele la pista
Lo último