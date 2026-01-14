Carmen Gavilán, historiadora sevillana: "En las Atarazanas se resguardaban las galeras de la guerra"

Sevilla está repleta de rincones de interés patrimonial que guardan en sus siglos de tradición la historia misma de la propia ciudad. Es lo que ocurre con las Reales Atarazanas, hoy convertidas en uno de los lugares más emblemáticos y hermosos de la capital, pero que en su día llegaron a ser clave para la supervivencia bélica y comercial de todo el país.