Carlos Soria (87 años), el alpinista español que ha conquistado las siete cumbres más altas de cada continente con 70 años: “Quién me iba a decir que iba a tener la oportunidad de conocer el mundo entero por subir montañas”

Con solo 14 añitos, Carlos Soria comenzó a aproximarse al mundo de la montaña y el alpinismo, y lo hizo en Madrid, durante una excursión por la Sierra de Guadarrama. Aquel primer contacto acabaría marcando una vida entera dedicada al alpinismo, hasta el punto de que a sus 86 años coronó el Manaslu, alcanzando su cima a 8163 metros y convirtiéndose en la persona de mayor edad en coronar un ochomil. “Quién le iba a decir a aquel niño que iba a tener la oportunidad de conocer prácticamente el mundo entero por subir montañas”, recordó años después.

Guadarrama, aquí empezó todo / Istock

Su trayectoria le llevó primero por las montañas españolas y después por los Alpes, los Andes y el Himalaya. En 1968 ascendió el Elbrus, considerado la cima más alta de Europa; en 1971 llegó al McKinley (actual Denali), en Alaska, techo de Norteamérica; y en 1986 coronó el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica. Tres cumbres muy diferentes entre sí: desde los paisajes volcánicos y nevados del Cáucaso hasta los enormes glaciares de Alaska y las laderas áridas y de gran altitud de los Andes.

Adriana Fernández

A la conquista del Everest

El gran ascenso llegó en 2001, cuando con 62 años Carlos Soria alcanzó por fin el Everest, de 8848 metros. Lo interesante es que aquella ascensión se produjo cuando muchos alpinistas ya habían puesto punto final a sus carreras y abrió para Soria una nueva etapa: la del reto de completar los 14 ochomiles.

Carlos Soria conquistó el Everest con 62 años / Istock

Pero todavía le quedaban tres de las siete cumbres continentales. En 2007 viajó hasta la Antártida para ascender el Vinson, una montaña de 4897 metros rodeada por uno de los paisajes más extremos del planeta. Dos años después llegó a la pirámide de Carstensz, de 4884 metros, en la isla de Nueva Guinea, donde la alta montaña aparece en un escenario radicalmente diferente: selva tropical, lluvia, barro y paredes de roca. Soria recordó aquella expedición como un viaje de seis días a través de la selva donde “la lluvia y el barro era lo más complicado de gestionar”, explicó en una entrevista a BBVA News.

Y por fin África

El último capítulo de las siete cumbres llegó en África. El 23 de enero de 2010, pocos días antes de cumplir 71 años, Soria alcanzó los 5891 metros del Kilimanjaro y completó el desafío de ascender la montaña más alta de cada continente. El recorrido había comenzado 42 años antes con el Elbrus y había pasado por algunos de los paisajes más extremos y variados de la Tierra: el Cáucaso, Alaska, los Andes, el Himalaya, la Antártida, la selva de Papúa y, finalmente, el gran macizo volcánico africano.

La cordillera de Alaska / Istock

Con las siete cumbres ya completadas, lejos de retirarse, Soria continuó con el desafío de los 14 ochomiles. Alcanzó el K2, de 8611 metros, con 65 años; el Makalu, de 8485, con 69; el Kangchenjunga, de 8586, con 75; y el Annapurna, de 8091, con 77. Lo extraordinario es que diez de los 14 ochomiles que ha conquistado lo ha conseguido después de cumplir los 60 años. En 2025, con 86 años, regresó además al Manaslu, donde había participado en una expedición española en 1973, y alcanzó su cima a 8163 metros, convirtiéndose entonces en la persona de mayor edad en coronar un ochomil.

A sus 86 años, Carlos Soria sigue hablando de las montañas como espacios para viajar, observar y aprender. Ha conocido glaciares, desiertos de roca, selvas, volcanes y algunos de los grandes paisajes de la alta montaña mundial, pero también las comunidades que viven a sus pies. “El escalar, si solo fuese subir cumbres, sería muy poco”.