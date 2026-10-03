Carlos Sainz (64 años) encontró su refugio en este pueblo de Ávila, atraído por "la belleza del paisaje": una finca de 230 hectáreas entre viñedos y junto al pantano de San Juan

Carlos Sainz descubrió Cebreros de bien joven y mucho antes de tener una finca allí. El piloto tenía 22 años y competía en un Seat Panda de 45 caballos cuando el rally de Madrid pasó por el tramo de Arrebatacapas. Aquel paisaje del sur de Ávila se le quedó grabado. Mucho tiempo después, volvió a Cebreros y compró una finca de unas 230 hectáreas junto al pantano de San Juan. La llamó La Piñonera y allí encontró un lugar para alejarse de los circuitos, rodeado de pinares, viñedos y las montañas de Gredos.

Río Alberche en Cebreros. / Istock / Jose Ramiro Laguna/iStock

En septiembre de 2026, durante un homenaje celebrado en el municipio después de los incendios forestales que afectaron al entorno de Cebreros durante el verano, el piloto recordó aquella relación con Cebreros y explicó que llegó atraído por "la belleza del paisaje". Pero su vínculo con la localidad va mucho más allá de aquella primera impresión: sus hijas se casaron allí, el piloto cultiva viñedos en la zona y, en 2021, él y su hijo Carlos Sainz fueron nombrados Hijos Adoptivos de Cebreros.

Redacción Viajar

Viñedos junto al pantano de San Juan

Según explicó en una entrevista para El Mundo, fue al comprar estas tierras cuando comprendió que aquel lugar ya formaba parte de su vida. Pero la finca no solo está relacionada con la vida familiar de Sainz, sino que también forma parte de su relación con el vino. En sus terrenos hay viñedos de garnacha y el piloto participa en un proyecto vitivinícola junto al enólogo Telmo Rodríguez.

La relación entre ambos comenzó a finales de los años 90, cuando compraron una primera parcela en Cebreros. El proyecto se centró en recuperar antiguas viñas de garnacha de la zona y terminó dando lugar a los vinos de Pegaso.

Viñedos en Cebreros / Istock

Entre los viñedos vinculados al proyecto está Arrebatacapas. Sus suelos y las viejas cepas de garnacha se convirtieron después en parte de la apuesta de la bodega por los vinos de montaña de Cebreros. De hecho, el vino es una parte importante de la identidad del municipio, ya que Cebreros cuenta con una Denominación de Origen Protegida en la que destacan la garnacha tinta y el albillo real.

Qué ver en Cebreros

Te habrá quedado claro que el paisaje de Cebreros atrapa a todo el mundo, pero te animamos también a conocer su patrimonio. Una de las principales paradas está en pleno centro histórico y es la iglesia de Santiago Apóstol, cuya construcción comenzó en el siglo XVI siguiendo planos atribuidos a Alonso de Covarrubias.

Iglesia de Santiago Apóstol en Cebreros, Ávila / Istock / s

A pocos metros se encuentra otro de los lugares más conocidos de Cebreros que rinde homenaje a Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la Transición española, que descansa en el cementerio local pues nació aquí en 1932. El Museo Adolfo Suárez y la Transición repasa el periodo de la Transición española a través de documentos, objetos y fotografías y el recorrido explica tanto su trayectoria política como algunos de los acontecimientos que marcaron el paso de la dictadura a la democracia.

El museo está dedicado a Adolfo Suárez, nacido en Cebreros en 1932 / Istock / s

Fuera del casco urbano, el paisaje vuelve a llevarse todo el protagonismo, pues a tan solo unos tres kilómetros del pueblo se encuentran los puentes de Valsordo y Santa Justa, construcciones históricas relacionadas con las antiguas vías de comunicación de la zona.

Puente de Valsordo / Istock / 5

El puente de Valsordo está asociado a una antigua ruta que atravesaba el municipio y que más tarde quedó integrada en la Cañada Real Leonesa Oriental.

También merece la pena acercarse al puente de San Marcos, situado sobre el arroyo de la Pizarra, entre viñedos y pinares. El puente conserva un único arco y ha sido objeto de diferentes reconstrucciones a lo largo de su historia.