Tu cara recibe más sol haciendo turismo que en la playa: la forma de protegerte en un minuto, perfecta para quien no para de viajar

Pensamos en el sol como algo de la toalla y el bañador, pero la mayor parte de la radiación que recibe una cara a lo largo del año no llega tumbada en la arena, sino de pie: paseando un casco antiguo a mediodía, haciendo cola para entrar a un monumento, comiendo en una terraza, asomada a un mirador. En esos momentos casi nadie se protege, y menos aún se retoca. Según datos de ISDIN, el 70 % de las mujeres se maquilla a diario pero solo el 29 % usa protección solar cada día. Es decir, salimos a la calle con la cara arreglada y desprotegida.

Y eso, para quien viaja a menudo, se acumula. El fotoenvejecimiento no entiende de vacaciones: cada eviaje o fin de semana fuera suma minutos de sol sobre la misma piel, la del rostro, que es la más expuesta y la que peor reaplicamos cuando estamos de turismo con la agenda llena. La buena noticia es que existe un gesto de un solo paso que resuelve las dos cosas a la vez, maquillarse y protegerse, sin añadir otro bote al neceser. Se llama ISDIN Coverage.

Es perfecto para viajeros que quieran una base con protección solar. / ISDIN

Dónde el sol te castiga sin que te des cuenta

El sol del turismo es traicionero porque no quema como el de la playa, pero está ahí todo el rato. La franja delicada es la del mediodía, entre las doce y las cuatro, cuando el sol está más alto y la radiación ultravioleta alcanza su punto más fuerte del día. Y es justo la hora en que solemos andar por la calle cuando visitamos una ciudad. Las calles estrechas de un casco antiguo engañan: uno cree que va a la sombra hasta que desemboca en una plaza abierta y se lleva el sol de lleno. Los miradores, las azoteas y las terrazas son el caso contrario, exposición directa y sin un árbol que valga, durante todo el rato que dura una caña o una foto.

Hay que tener precaución con la exposición al sol durante jornadas de turismo. / Istock

A eso se suma el lugar que visitas. España tiene destinos de radiación muy alta durante buena parte del año: Canarias, por su latitud, registra índices ultravioleta elevados incluso en invierno; el sureste árido, de Almería a Murcia, y las ciudades andaluzas en verano acumulan horas de sol intensísimo; y la altitud de muchos pueblos de montaña y cascos castellanos intensifica la radiación, porque cuanto más alto, menos atmósfera filtra los rayos. Un día cualquiera de visita turística, sin playa de por medio, la cara puede llevarse más ultravioleta del que imaginamos.

Qué hace este producto y para qué momento del viaje sirve

Aquí es donde entra el producto, y conviene explicar qué es y qué no es. ISDIN Coverage es una base de maquillaje con muy alta fotoprotección, SPF 50+ y PA++++, que protege frente a la radiación UVB, UVA y también frente a la luz azul. La marca lo presenta como su primer maquillaje con SPF 50+, y combina la cobertura modulable de una base normal, con su tecnología Full Blend y acabado natural, con un activo llamado A.G.E. Protect, un extracto de microalga que, según ISDIN, ayuda a frenar el envejecimiento prematuro de la piel. La propia ficha recoge que reduce las patas de gallo un 12,1 % tras dos meses de uso, un dato que la marca respalda con un estudio propio sobre 30 personas de entre 35 y 65 años.

ISDIN Coverage / ISDIN

Un viaje largo y la luz que no ves

Hay una parte del viaje en la que nadie piensa en el sol y, sin embargo, cuenta: el trayecto. En un vuelo diurno, la radiación UVA atraviesa la ventanilla del avión, y a altitud de crucero esa radiación es más intensa que a ras de suelo; de ahí que la piel de quien vuela a menudo lo note. A eso se añade la luz azul, la que emiten las pantallas del móvil, la tablet o el portátil con las que matamos las horas de aeropuerto y de tránsito, y frente a la que este maquillaje ofrece una protección adicional.

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Y lo práctico de este producto es lo fácil que puedes llevarlo en un avión: es un formato fluido de 30 ml, que pasa sin problema el control de líquidos de un equipaje de mano, y resuelve en un solo gesto lo que antes eran dos, la crema con color y la protección. Aplicado por la mañana antes de salir del hotel, con los dedos, una brocha o una esponja sobre la piel seca, cubre la primera parte del día; el retoque de media jornada, el de cada dos horas, es el que no conviene saltarse si se va a seguir al aire libre.