La Capilla Sixtina de Extremadura con unos "impresionantes frescos del siglo XVIII" que hacen que muchos la consideren mejor que la de Italia

Porque si el exterior no promete fuegos artificiales, el interior los lanza a raudales. La nave principal, la bóveda y el presbiterio están completamente cubiertos de frescos. No un trozo, no un par de retablos, más bien todo. Es como meterse dentro de una Biblia ilustrada, pero barroca, viva y colorida, donde cada rincón te cuenta una historia. Es una experiencia visual que no se parece a nada más que hayas visto en la península.