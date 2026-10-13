Cándida, vecina de Barcarrota, Badajoz: "En una reforma de una casa de mi pueblo encontraron unos libros, era una edición desconocida del Lazarillo de 1594"

La mujer lo cuenta como quien cuenta una historia en la sobremesa. “Estaban reformando una casa de toda la vida, de las antiguas, y al picar un tabique del doblado la piqueta chocó con algo”. Era el verano de 1992, en el pueblo pacense de Barcarrota, y lo que parecía un afán corriente se convirtió rápidamente en uno de los hallazgos más importantes de la región. Así lo contaba Cándida en entrevista en antena con COPE, reviviendo aquellos hechos.

Biblioteca de Barcarrota. / Extremadura Misteriosa

Se trataba de una hornacina reforzada con ladrillo y rellena de paja y ceniza para protegerla de la humedad. Dentro, diez libros impresos perfectamente guardados, y un manuscrito del siglo XVI, todo ello envuelto y tapiados. “La piqueta hasta agujereó uno de los libros por el centro”, recuerda, y recuerda también el ejemplar, aún con la herida marcada en la tapa.

Un ejemplar único de El Lazarillo de Tormes

La razón de tanto secretismo se debía precisamente a su contenido, libros heterodoxos, prohibidos o calificados de “mágicos” que describían tratados de exorcismos, quiromancia, textos eróticos, y hasta una obra de Erasmo de Rotterdam. Saber que no eran ejemplares permitidos es sencillo, ya que la inquisición se había encargado de elaborar una lista con todos los volúmenes advertidos bajo persecución y quema. Estos, por supuesto, formaban parte de ella, y es por eso, se cree, que fueron escondidos, en este caso emparedados a fin de librarlos del Santo Oficio. Hoy, siglos más tarde, la luz volvía a bañarlos.

La hipótesis de su dueño Entre los "acusados" destaca "un tal Francisco de Peñaranda", según acusa un estudio histórico de la literatura, "que era un judío converso médico" dueño de la casa. Otras investigaciones posteriores señalan sin embargo a un hidalgo portugués llamado Fernando Brandao (Fernão Brandão), perseguido por la Inquisición a partir de un amuleto de papel hallado junto a los libros.

Biblioteca de Barcarrota / Extremadura Misteriosa

La pieza estrella fue un Lazarillo de Tormes impreso en Medina del Campo en el año 1554 por los hermanos Del Canto. No es el más antiguo, puesto que ese mismo año salieron otras tres ediciones, pero sí un ejemplar único de una cuarta edición sin catalogar, encuadernado en pergamino reaprovechado de un viejo libro de coro y la versión más cercana, según los especialistas, al original perdido de la novela picaresca.

El resto del lote incluye un tratado de exorcismos, dos de quiromancia, la sátira Alborayque, una edición latina de la Lingua de Erasmo, un diálogo erótico en italiano y un ejemplar único de la Oración de la Emparedada, en portugués, condenada por rozar la superstición.

Si bien los libros ya no se encuentran en el pueblo, la noticia lo dotó de una importancia poco común, y la expectación y curiosidad se han encargado de hacer el resto. Hoy el conjunto, conocido como la Biblioteca de Barcarrota, se conserva y se exhibe en la Biblioteca de Extremadura (BIEX), en Badajoz capital, dentro del antiguo Hospital Militar, en el recinto de la Alcazaba. Allí se ven los originales, con visitas guiadas los miércoles a mediodía y entrada gratuita.

En Barcarrota se visita la casa, zona cero del hallazgo, en la plaza de la Virgen del Soterraño, frente a la parroquia, pero es vivienda particular y solo se puede ver desde fuera. Por su parte el pueblo ha hecho suyo el episodio, la biblioteca pública lleva el nombre de “Francisco de Peñaranda” y un programa de actividades que se extiende alrededor de los libros emparedados.

MONUMENTO A HERNANDO DE SOTO EN BARCARROTA, BADAJOZ / Wikicommons

La villa, más allá de los libros

Pero no seremos injustos, Barcarrota merece un paseo. Clásico pueblo blanco de poco más de 3.400 habitantes, se extiende entre dehesas de encinas y alcornoques en marea. Su monumento más llamativo es el Castillo de las Siete Torres, del siglo XIV, y cuenta con una rareza: a finales del siglo XIX se instaló en su patio de armas una plaza de toros, una de las más antiguas de Extremadura.

Iglesia Nuestra Señora del Soterraño, un paseo por Barcarrota / © Ayuntamiento de Barcarrota todos los derechos reservados. Servicio ofrecido por Diputación de Badajoz

El corazón en la Plaza de España es porticado, con un casino modernista y una estatua de Hernando de Soto, conquistador de Florida al que el pueblo reivindica como hijo ilustre, aunque la cuna se disputa con Jerez de los Caballeros, y este precisamente se suma al itinerario, capital del jamón ibérico y una parada perfecta como extensión de la visita. También Olivenza, de pasado portugués.

Y si te entra la gula entre paseo y paseo: cerdo de bellota, ya sea jamón, lomo, presa o secreto, y dulces como el bollo turco.