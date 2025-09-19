Destinos de cine: 4 lugares para viajar a los escenarios de las mejores series del mundo
El Hierro con Hierro
La isla más pequeña de Canarias saltó a la fama gracias a Hierro, la serie original de Movistar Plus+ que convirtió a este territorio volcánico en un personaje más. En pantalla aparecen lugares tan singulares como el mirador de La Peña, diseñado por César Manrique, con unas vistas espectaculares sobre el valle de El Golfo. También el Faro de Orchilla, que durante siglos fue considerado el fin del mundo conocido, y las playas de arena negra como Tacorón, perfectas para sentir la fuerza del Atlántico. Tras ver la serie, lo difícil es no soñar con perderse por esas carreteras que serpentean entre montañas y lava solidificada.
Sevilla con La Peste
La Peste nos transporta a la Sevilla del siglo XVI, en pleno auge comercial y bajo la amenaza de la epidemia. La serie original de Movistar Plus+ no solo reconstruye una época, también redescubre la ciudad con escenarios como el Real Alcázar, la Casa de Pilatos o las callejuelas del barrio de Santa Cruz. El Guadalquivir, arteria vital de aquella Sevilla que fue puerto y puerta hacia América, se convierte en otro protagonista de la trama. Un viaje al pasado que invita a recorrer la ciudad con otros ojos, descubriendo los rincones donde historia y ficción se dan la mano. Si te mueres por ir a Sevilla, viaja desde casa en Movistar Plus+.
Asturias con La Zona
El suspense de La Zona se alimenta de los paisajes reales de Asturias. Rodada en el Parque Natural de Redes, declarado Reserva de la Biosfera, la serie muestra montañas cubiertas de niebla, ríos caudalosos y embalses como el de Tanes, que aportan esa atmósfera inquietante tan característica. También aparecen pueblos como Langreo y vestigios de la minería, recordando el contraste entre naturaleza salvaje y pasado industrial. Asturias se descubre aquí como un destino que combina misterio, belleza y autenticidad.
Nueva York con Billions
La gran manzana despliega todo su magnetismo en Billions. Manhattan, con sus rascacielos y el pulso incesante de Wall Street, es el escenario central. Pero la serie también lleva al espectador a Bryant Park, al puente de Brooklyn y a restaurantes de moda en Brooklyn, mostrando tanto el lujo de la élite financiera como la vitalidad de la ciudad más cosmopolita del mundo. Nueva York es, sin duda, otro de esos destinos que primero se disfrutan en pantalla… y luego se convierten en viaje soñado.
