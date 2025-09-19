Destinos de cine: 4 lugares para viajar a los escenarios de las mejores series del mundo

La isla más pequeña de Canarias saltó a la fama gracias a Hierro, la serie original de Movistar Plus+ que convirtió a este territorio volcánico en un personaje más. En pantalla aparecen lugares tan singulares como el mirador de La Peña, diseñado por César Manrique, con unas vistas espectaculares sobre el valle de El Golfo. También el Faro de Orchilla, que durante siglos fue considerado el fin del mundo conocido, y las playas de arena negra como Tacorón, perfectas para sentir la fuerza del Atlántico. Tras ver la serie, lo difícil es no soñar con perderse por esas carreteras que serpentean entre montañas y lava solidificada.