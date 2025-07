Ni Canarias, ni Andalucía: la playa más desconocida de España está en Cantabria y solo aparece cuando baja la marea

La playa del Islote de Castro no es una escapada que no es moco de pavo; es una aventura. Solo existe parte del día y solo para quienes se asoman y actúan con cuidado. Pero si la encuentras, te regala una experiencia de esas que no se olvidan (una de las tantas que te regala Cantabria). Y eso, querido viajero, no lo da cualquier playa.