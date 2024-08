La calle más corta del mundo: en el norte de Escocia y se recorre en dos zancadas

No hay viajero que llegue a Wick y se resista a pasear por Ebezner Street sin sacarse unas cuantas fotos. Y es que la calle más corta del mundo es, sin duda, uno de los sitios más fotografiados de la localidad, pero no el único. También hay que visitar el castillo de Wick, hoy en ruinas y conocido por los locales como ‘Old Man of Wick’.