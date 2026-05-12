Calas cristalinas, cuevas imposibles y el yacimiento más importante de Mallorca: entramos en el refugio donde están las raíces de Rafael Nadal (39 años), y que guarda su legado

Las islas Baleares son indudablemente uno de los destinos más paradisiacos de la geografía española. Calas de aguas cristalinas, costas de arena fina, arcos escarbados en la roca y pueblitos marineros blancos con marcos y ventanas de azul y verde que amarran, cerca del linde del mar y la entrada del agua en la tierra, barquitas, y no tan barquitas, de todos los tamaños y colores.

Adriana Fernández

Sumado a sus fuertes meses de sol y su buena temperatura en general, es sin duda un lugar con el que soñar que, sin embargo, para algunos, como el tenista Rafael Nadal, es una realidad palpable. Es, de hecho, el hogar donde nació.

Manacor, Mallorca / Istock / BW PHOTOGRAPHY

La segunda ciudad de Mallorca

Las islas Baleares se conforman por la pequeña Cabrera, Formentera, segunda en tamaño y seguida de su mayor, IbizaMenorca, en el extremo oeste y, finalmente Mallorca, la mayor en superficie y madre de la capital de este archipiélago mediterráneo, la ciudad de Palma.

Porto Cristo, Manacor / Istock

Sin embargo, siguiéndole el ritmo, Manacor se yergue como la segunda ciudad más grande de este conjunto isleño, con casi 50.000 habitantes y 52 kilómetros de distancia hasta la mencionada capital que la coronan como la capital de la comarca del Levante Mallorquín.

Hogar del deportista que ha marcado la historia del mundial del tenis, Manacor es además el sitio donde este ha querido mantener su legado, gracias a la Rafa Nadal Academy, un centro de alto rendimiento enfocado en el tenis de élite y la educación académica en torno al deporte en el que, además de continuar su legado deportivo, recuerda su historia con la disciplina dentro del Rafa Nadal Museum Xperience, donde exhibe trofeos como todos sus Grand Slam.

Asimismo, esta ciudad es la residencia permanente del deportista español, que cuenta con una casa frente al mar de Porto Cristo y el Puerto de Manacor.

Calas, playas y un paraíso natural irrepetible

Esta región de Mallorca cuenta con espectaculares zonas naturales, pero, si tenemos que elegir, nos quedamos con sus calas, con una gran concentración de enclaves vírgenes de impresionante belleza: visita la Cala Romántica, Cala Magraner o la Cala Anguila para conocer de primera mano el llamado “paraíso mediterráneo”.

Cala Magraner, Manacor / Istock

En el sudeste del municipio, acércate hasta la Cala Varques, integrada dentro del Área Natural de Especial Interés de las Calas de Manacor, con cuevas marinas espectaculares y un agua turquesa irreal. Eso sí, esta cala, y otras tantas, solo es accesible a pie, en un trayecto de unos 15 minutos desde el aparcamiento, por lo que ten en cuenta este punto de cara a elegir tu recorrido, ya que parte de su belleza reside en su falta de accesibilidad, que pone a raya la masificación.

Y si quieres ir más allá, haz uso de la Vía Verde, entre Manacor y Artà, en un recorrido de 29 kilómetros que hace del ciclismo una visita guiada por la región mallorquín. Pero tranquilo, porque esta ciudad tiene mucho por ofrecer antes de que puedas dejarla, por eso compra tus “sospiros”, o un pastel de pobre, y prepárate para recorrer algunas de nuestras recomendaciones:

Cala Varques, Manacor / Istock

Las Cuevas del Drach

Declaradas Patrimonio Histórico de España y Bien de Interés Cultural (BIC), se trata de cuatro grandes cuevas: la Negra, la Blanca, la de Luis Salvador y la de los Franceses, ubicadas cerca de Porto Cristo y conectadas todas ellas entre sí, con el lago Martel en su interior. Su formación se debe a la acción de la lluvia, su aspecto es único e impresionante, y su antigüedad se remonta entre 11 y 5,3 millones de años.

Cuevas del Drach , Manacor / Istock

Las Cuevas del Hams

Estas cuevas fueron las primeras en abrirse al público en España, y su interior es ahora, además de impresionante, una visita imperdible, facilitada gracias a la implementación de iluminación moderna que permite distinguir los detalles de esta formación pétrea y su característica forma de anzuelo.

Cuevas Dels Hams, Manacor / Istock / Rogelio Monzon C.

El yacimiento de s'Hospitalet Vell — BIC arqueológico

Se trata de un Bien de Interés Cultural declarado en 1966 que recoge el poblado talayótico de s'Hospitalet Vell, catalogado como Monumento dentro del Patrimonio Histórico de España.

Poblado prehistórico de s'Hospitalet Vell / Museu d'Història de Manacor

Datado de la época que responde a su nombre, responde a entorno los años 1100–123 a.C., y su interior recoge hasta tres navetas completas, y una cuarta sementada. Un yacimiento que se lleva el mérito al mejor conservado y completo de la isla.

Además, por si fuera poco, la visita a este monumento nacional es gratuita, un detalle que la vuelve obligatoria para cualquier visitante.