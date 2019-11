La cabaña, cuya construcción ha sido directamente supervisada por el actor, posee paneles de energía solar y ha sido íntegramente construida con materiales sostenibles. Lo único que no tiene y que algunos echarán de menos es wifi. Pero por otro lado, no le falta detalle y está decorada con un estilo muy cálido y confortable.

"The Reserve", que así se llama la cabaña, forma parte de la iniciativa 'With Thanks' de la marca licorera Wild Turkey, propiedad del actor y que busca que los australianos se reconecten con la naturaleza.

Se ha construido en colaboración con la start-up dedicada a construcciones sostenibles Unyoked y la idea de que no tenga wifi es precisamente para que los huéspedes se dediquen a explorar y conectar con la naturaleza en vez de navegar por Internet o usar las redes sociales.

Cuenta también con una barra de bar secreta donde por supuesto se podrá encontrar la marca de Bourbon del actor. "Longbranch Loo". Además, Mathew también ha añadido su toque personal en la decoración, incluyendo libros antiguos y cintas de casette vintage con su música favorita, que por supuesto se puede escuchar con el radiocasette estéreo que hay en la coqueta cabaña.

La cabaña abrirá sus reservas a partir de este mes de diciembre al precio de 150$. Un porcentaje de las reservas de la cabaña y un dolar de las botellas de bourbon de la marca del actor que se vendan, se donarán a la ONG con la que colabora Unyoked, la Foundation for National Parks & Wildlife, dedicada a a preservar la vida salvaje en Australia.

"Siempre he sido muy consciente de la belleza natural de Australia -ha señalado el actor- Mi esperanza es que con la cabaña de Wild Turkey y Unyoked podamos fomentar que los australianos reconecten con la naturaleza como un antídoto a la frenética vida de la actualidad"