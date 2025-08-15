Buscando a Woody Woodpecker en una hacienda colonial mexicana: Hotel El Paso

El resort cuenta con 6 edificios y dos tipos de habitaciones. Empiezas la búsqueda en las Deluxe Superior Woody & Friends, que han sido especialmente diseñadas para los más pequeños de la casa, reflejando el mundo de fantasía de Woody. Ves una imagen suya en el cabecero de la cama y otra en el baño. Eso sí, la mascota en carne y hueso no parece que haya pasado por aquí.