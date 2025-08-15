Buscando a Woody Woodpecker en una hacienda colonial mexicana: Hotel El Paso
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel El Paso? Vamos a descubrirlo.
Atraviesas el mundo de México y llegas al Hotel El Paso, decorado como una auténtica hacienda colonial mexicana. Rodeada de una exuberante vegetación y amplias piscinas exteriores podría ser el escondite perfecto para Woody.
El resort cuenta con 6 edificios y dos tipos de habitaciones. Empiezas la búsqueda en las Deluxe Superior Woody & Friends, que han sido especialmente diseñadas para los más pequeños de la casa, reflejando el mundo de fantasía de Woody. Ves una imagen suya en el cabecero de la cama y otra en el baño. Eso sí, la mascota en carne y hueso no parece que haya pasado por aquí.
Sigues recorriendo las instalaciones del Hotel El Paso y alucinas con su interesante oferta de restauración, ya que el hotel ofrece el régimen de todo incluido para que puedas despreocuparte de todo. Eso sería fantástico si no tuvieras la misión crucial de encontrar a Woody.