Buscando a Woody en una casa victoriana del siglo XIX: Hotel Mansión de Lucy
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel Mansión de Lucy? Vamos a descubrirlo.
Has recorrido ya varios hoteles de PortAventura World y sigues sin pistas sobre el paradero de Woody. Dejas atrás el Hotel PortAventura y te diriges al hotel más exclusivo del resort. Un establecimiento cinco estrellas ambientado en el lejano Oeste, pero con todas las comodidades del siglo XXI.
El Hotel Mansión de Lucy no es como otros Hoteles del resort con cientos de habitaciones. Se trata de un hotel de cinco estrellas que cuenta, tan solo, con 31. Esto permite un trato más personalizado y unas comodidades que hacen que los huéspedes no se quieran marchar de aquí. Además, en recepción te cuentan que si te alojas tendrás el pase Express Unlimited en PortAventura Park, Ferrari Land y Street Mission para disfrutar de acceso rápido a las principales atracciones de PortAventura World.
Tentado estás de hacer el check-in y quedarte a degustar la mejor comida internacional en Lucy’s Cuisine, pero el sentido de la responsabilidad se apodera de ti y das un último vistazo al hotel. El estilo de vida opulento de las familias adineradas del Far West se aprecia en cada uno de los detalles de la Mansión de Lucy. La entrada es refinada, con lámparas de araña, molduras en techos y detalles en madera noble. La realidad es que no te imaginas a Woody en un ambiente tan exclusivo.