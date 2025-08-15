Buscando a Woody en una casa victoriana del siglo XIX: Hotel Mansión de Lucy

Tentado estás de hacer el check-in y quedarte a degustar la mejor comida internacional en Lucy’s Cuisine, pero el sentido de la responsabilidad se apodera de ti y das un último vistazo al hotel. El estilo de vida opulento de las familias adineradas del Far West se aprecia en cada uno de los detalles de la Mansión de Lucy. La entrada es refinada, con lámparas de araña, molduras en techos y detalles en madera noble. La realidad es que no te imaginas a Woody en un ambiente tan exclusivo.