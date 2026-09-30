Buscan voluntarios para vivir gratis en un faro histórico del siglo XIX: alojamiento incluido y 313 escalones para subir y bajar cada día

No es fácil de imaginar, aunque sí de idealizar. Vivir en un faro, en ese punto de luz que hace de guía universal para los marineros, siempre mirando al mar y siendo ese brillo en mitad de la oscuridad es una experiencia que no todo el mundo puede disfrutar. Hay muchos alojamientos en faros en desuso, pero pocas oportunidades de vivir gratis en uno que lleva en funcionamiento más de 150 años. Por eso, muchos no se lo pensarían dos veces ante esta oferta.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ofrece un voluntariado en el icónico faro de Point Reyes. A solo una hora al norte de San Francisco, en California, es posible vivir una temporada en un faro real a cambio de 30 horas semanales de trabajo repartidas en cuatro turnos de siete horas y media entre el 6 de noviembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027. Unas fechas complejas en cuanto a clima se refiere para este punto del planeta.

Adriana Fernández

Así sería vivir en el interior de un faro

Es una época del año dura en California, así que el o la afortunada tendrá que saber que se enfrentará a condiciones meteorológicas adversas: temperaturas muy bajas, fuertes vientos, humedad, niebla densa que cubre el paisaje... Es un lugar lleno de magia, sí, pero también aislado y donde el tiempo en soledad abunda. Sin embargo, el centro de visitantes está a pocos minutos a pie, por lo que salir de ese ensimismamiento no es imposible.

El faro de Point Reyes en un entorno privilegiado de California / Istock / JeffGoulden

El trabajo en el faro de Point Reyes tampoco es el que podríamos imaginar como tradicional farero, puesto que dejó de funcionar en 1975 y fue sustituido por una luz automatizada cercana. Actualmente, alberga un museo que recuerda la herencia marinera y habla de la belleza natural del Parque Nacional Costero de Point Reyes. Por lo que el trabajo consistiría en dar a conocer la historia de este lugar, recibir a los visitantes y ofrecer charlas informativas.

El faro de Point Reyes en California / Istock / cgerding

Por su parte, el alojamiento está dentro del propio conjunto histórico del faro, incluyendo una habitación en un piso compartido mixto con cocina, salón, comedor y electrodomésticos básicos. Todos los gastos de agua, gas e internet, así como servicio de lavandería y aparcamiento, están incluidos. Si bien puede parecer un idilio, el Servicio de Parques Nacionales solicita que el voluntario esté preparado para soportar condiciones difíciles.

La casa del farero en el faro de Point Reyes en California / Istock / Glenn Nagel

Y es que a la meteorología típica del invierno en esta zona se suma la escalera de 313 peldaños que hay que subir cada día para acceder al faro. Es necesario disponer de vehículo propio para poder moverse por allí, no se admiten mascotas y advierten de la presencia de ratones en las instalaciones. Quien esté dispuesto a ello y cumpla con los requisitos, puede inscribirse en el portal oficial del servicio de voluntariado del Gobierno Federal de Estados Unidos.

El mar frente al faro de Point Reyes / Istock / Manel Vinuesa

Un entorno rodeado de belleza

La existencia de este faro se remonta al 1 de diciembre de 1870. Era una zona peligrosa por la niebla, que provocaba un gran número de naufragios, y por ello se trató de facilitar la navegación con este edificio. Se mantuvo en funcionamiento durante más de un siglo, gracias a generaciones y generaciones de fareros que se encargaban de guiar a las embarcaciones para que llegaran a buen puerto -en el sentido literal de la expresión-.

El entorno natural de Point Reyes en California / Istock / Cam poggensee

Pero lo mejor no es el faro en sí mismo sino el entorno en el que está ubicado, el Parque Nacional de Point Reyes. Esta joya natural de la costa californiana se caracteriza por playas infinitas con olas siempre chocando contra los acantilados, colinas repletas de bosques y llanuras extensísimas donde conviven más de mil especies distintas de fauna y flora. Todo ello se puede descubrir mediante rutas de senderismo que llevan al viajero por lugares insospechados. Incluso para quien vive en un faro.