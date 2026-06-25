Que el buen tiempo no te engañe: estas son las 10 playas con bandera negra donde no deberías bañarte este verano

Buscar cuál es la mejor playa del verano para darte un baño se ha convertido casi una tradición desde que las redes sociales y los medios nos empeñamos en gritar a los cuatro vientos dónde están los mejores sitios para huir del calor. No nos cabe ninguna duda.

Sin embargo, en el lado opuesto de las mejores playas hay otro tema al que quizá le prestamos poca atención y deberíamos incidir más. Es el caso de los lugares con Bandera Negra, que es casi lo contrario al de las Banderas Azules.

Sara Fernández García

Playas en mal estado, según los ecologistas

Mientras estas últimas premian, de manera oficial, el buen estado y la calidad de las aguas, las Banderas Negras son un distintivo simbólico, entregado por Ecologistas en Acción y que denuncia problemas de contaminación o mala gestión ambiental de la costa. El baño no está prohibido, eso ya depende de la decisión de cada uno, pero te decimos cuáles son las diez que según los expertos deberías evitar este año, sobre todo por el bien de las playas.

Playa Jardín

Situada en el Valle de la Orotava, en la isla de Tenerife, presenta serios problemas asociados a vertidos y al funcionamiento de la depuradora del Valle de La Orotava, cuestiones por las que ha estado cerrada al baño en diversas ocasiones.

Hay playas que no están preparadas para el exceso de bañistas. / Istock / FELIPE RODRIGUEZ

Caleta del Sebo

En la parte sureste de la idílica isla de La Graciosa, al norte de Lanzarote, en las Canarias, se encuentra la Caleta del Sebo, un núcleo poblacional que cada verano multiplica sus visitas en cifras realmente alarmantes: pasa de 700 habitantes a más de 30000. Su playa urbana es el principal puerto de entrada, las asociaciones ecologistas han denunciado en reiteradas ocasiones la elevada presión de embarcaciones y residuos.

Playa Francesa

Seguimos en La Graciosa, la isla más remota y menos urbanizada del archipiélago canario, al norte de Lanzarote, porque ahí se encuentra la playa de La Francesa, una playa de arena blanca y aguas muy tranquilas a la que se accede caminando durante unos 45 minutos desde el puerto principal de la isla, Caleta del Sebo. Algo que no impide que sea objeto de masificación, residuos y afecciones al entorno marino.

Este lugar aparentemente tranquilo y sin urbanizar multiplica su población en verano. / Istock

Ría de Villaviciosa

La ría de Villaviciosa es un espacio protegido en la costa centro-oriental de Asturias. El problema es que ha dejado de ser uno de los lugares de mayor valor ambiental de la costa para convertirse en foco de “graves problemas medioambientales, principalmente derivados de la contaminación por vertidos urbanos y fecales que mantienen el estuario cerrado al marisqueo desde hace años”, según ha denunciado recientemente el organismo SEO Birdlife. Nada más que añadir.

El Playazo

La principal playa urbana de Vera, en Almería, ha dejado de ser famosa por ser una de las pioneras del naturismo para pasar a encabezar la lista de las playas en las que se llevan a cabo prácticas perjudiciales para la dinámica natural de la costa, como la construcción de un espigón artificial y las consecuencias de inundaciones que puede ocasionar.

Playa de El Playazo, en Almería / Istock / Jose Guerrero

Playa de la Antilla

Situada en la costa de la provincia de Huelva (Andalucía), la playa de La Antilla es el principal arenal de este núcleo urbano costero perteneciente al municipio de Lepe. Sin embargo, si tiene bandera negra es porque ha sido señalada por la degradación del sistema dunar y la presión urbanística a la que se ve sometida verano tras verano.

Playa de Getaria

En este caso, la playa de Getaria, en Guipúzcoa, ondea (simbólicamente) la bandera negra por la instalación de una macrogranja de atún rojo instalada a más de tres millas de la costa entre Getaria y Zarautz. Según denuncian los ecologistas, el impacto medioambiental pone en peligro la sostenibilidad de sus fondos marinos.

Un lugar idílico que podría dejar de serlo. / Istock / asife

Isla Pancha

Galicia tiene muchos lugares de postal, pero el que rodea Isla Pancha es realmente único. Situada en la provincia de Lugo, frente a las costas de Ribadeo, se trata de un pequeño islote, rodeado de acantilados y coronado por un faro que cada vez es más visitado del norte de Galicia. Eso hace que arrastre cada vez más problemas relacionados con la contaminación y una insuficiente gestión del espacio protegido.

Isla de Toralla

Seguimos en Galicia para ir hasta la isla de Toralla, una de las pocas islas privadas de España. Está en la costa sur de la ría de Vigo, a escasos 400 metros de la costa, frente a la playa de O Vao. Sin embargo, no es precisamente un paraíso: alberga una urbanización de chalés y una torre de más de 70 metros de altura que le quita todo el encanto al lugar. Aquí la clave precisamente es esa: la ocupación y privatización del dominio público costero.

Al fondo, la isla de Toralla y su icónica torre de 70 metros. / Istock

Playa de O Con

También en Galicia, en el municipio de Moaña, se encuentra la playa de O Con. Es una playa urbana de arena blanca y aguas tranquilas, situada también en la mismísima ría de Vigo. Un paraíso idílico donde los ecologistas han denunciado la construcción de un chalé en dominio público. Esa ocupación del espacio marítimo terrestre es la culpable de su bandera negra.