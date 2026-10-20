11 destinos donde bucear es descubrir otro universo: las 11 expediciones que ha presentado Karlos Simón para 2027

El sábado 17 de octubre, Karlos Simón presentó en la Sala Galileo Galilei de Madrid el calendario de viajes y expediciones de buceo para 2027. La humorista Sara Escudero condujo el encuentro junto al buceador, que aprovechó la cita para anunciar Bajo la superficie con Karlos Simón, su nueva sección en VIAJAR, y presentar su libro El mundo de los tiburones y cómo bucear con ellos.

La jornada también estuvo dedicada a compartir historias de sus expediciones y a acercar el mundo submarino a los asistentes. La convocatoria incluía sorteos de viajes de buceo, gafas de OpticaPRO, un ordenador Mares y suscripciones a VIAJAR, entre otras sorpresas.

Un buceador explora un arrecife de coral rodeado de peces tropicales, un paisaje submarino que evoca algunas de las expediciones de Karlos Simón para 2027. / Grafner

Once expediciones entre enero y diciembre

El programa combina destinos de buceo con viajes centrados en la observación de fauna y la naturaleza. Estas son las propuestas anunciadas para 2027:

Bahamas, Gran Bahama y Bimini: del 7 al 15 de enero, con Karlos Simón.

del 7 al 15 de enero, con Karlos Simón. Fuvahmulah, tiburones tigre y arrecifes: del 19 al 28 de febrero, con Karlos Simón.

del 19 al 28 de febrero, con Karlos Simón. Mar Rojo, ruta Norte, Tirán y Dahab: del 20 al 27 de marzo, con Javi Bonales.

del 20 al 27 de marzo, con Javi Bonales. Maldivas, ruta de cuatro atolones: del 20 al 27 de marzo, con Paloma Ortega.

del 20 al 27 de marzo, con Paloma Ortega. Antártida, el continente helado: del 26 de marzo al 4 de abril, con Karlos Simón.

del 26 de marzo al 4 de abril, con Karlos Simón. Baja California, orcas y móbulas: del 14 al 23 de mayo, con Karlos Simón.

del 14 al 23 de mayo, con Karlos Simón. Tanzania, Gran Migración: del 2 al 11 de julio, con Paloma Ortega.

del 2 al 11 de julio, con Paloma Ortega. Raja Ampat, ruta central y norte: del 30 de julio al 11 de agosto, con Karlos Simón.

del 30 de julio al 11 de agosto, con Karlos Simón. Uganda, ruta Twiga: del 16 al 27 de agosto, con Karlos Simón.

del 16 al 27 de agosto, con Karlos Simón. Filipinas, Visayas Norte: del 25 de septiembre al 2 de octubre, con Karlos Simón.

del 25 de septiembre al 2 de octubre, con Karlos Simón. Sudáfrica, tiburones y safari: del 3 al 12 de diciembre, con Karlos Simón.

Tiburones, orcas y grandes rutas naturales

Las expediciones recorren escenarios muy distintos: desde los arrecifes y los tiburones tigre de Fuvahmulah hasta las orcas y móbulas de Baja California. El calendario también suma una travesía a la Antártida, rutas por los atolones de Maldivas y Raja Ampat, y viajes por tierra en Tanzania, Uganda y Sudáfrica.

El nuevo libro de Simón amplía el foco sobre los tiburones, protagonistas de muchas de sus expediciones. En El mundo de los tiburones y cómo bucear con ellos, el buceador aborda el conocimiento de estos animales y la experiencia de sumergirse junto a ellos para aprender a identificarlos no como monstruos peligrosos, sino como criaturas con las que es posible entenderse.