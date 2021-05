Beyond Green: ¿son compatibles el turismo de lujo y la protección del medioambiente?

Dicen los portavoces de Beyond Green que están “comprometidos con la construcción de un futuro mejor y más brillante para las personas y el planeta”. En un tiempo en que la “sostenibilidad” está en boca de todos y, desgraciadamente, muchas veces como argumento de marketing que vacía de su verdadero sentido a este concepto, conviene mirar con lupa estas iniciativas.

Y lo cierto es que este nuevo grupo hotelero dispone de 27 hoteles repartidos por todo el mundo y todos cumplen con los más altos estándares cuando se trata de integrarse en el entorno donde se alzan y operan, causando el menor impacto posible.

“La protección de la naturaleza, el apoyo a las comunidades locales y la diversidad cultural”, enumeran desde Beyond Green como máxima de su estrategia: “Invitamos así a los viajeros a descubrir, planificar y disfrutar de sus nuevas aventuras alineadas con sus valores y aspiraciones sostenibles a través de intuitivas herramientas”.

Entre ellas se incluyen una nueva web de marca, la publicación de contenido a través de sus cuentas de redes sociales @StayBeyondGreen, beneficios exclusivos a través de I PreferHotel Rewards y su programa inaugural Journeyer's Pick. Todas ellas enfocadas en ofrecer experiencias de turismo sostenible a los viajeros, con numerosos incentivos.

“En el corazón de Beyond Green habita la creencia de que viajar bien es hacerlo de forma cuidadosa y con un buen propósito. Y hoy que somos más conscientes que nunca del impacto que tienen nuestras decisiones de viaje, hemos creado Beyond Green apoyándonos en nuestras excepcionales propiedades para ayudar a quienes desean disfrutar de exclusivas vacaciones mientras defienden un cambio social”, explica el CEO de Beyond Green y de su empresa matriz, Preferred Hotel Group.

"El mundo ha demostrado una necesidad inquebrantable de creer en los viajes, y este es nuestro momento decisivo para inspirar una forma más amable de explorar el planeta juntos, donde los buenos huéspedes se encuentran con los buenos anfitriones", culmina el directivo.