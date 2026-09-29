Belén Esteban, sobre el pueblo marinero frente al Atlántico donde se refugia: "Me siento una de ustedes. Siempre en mi corazón"

Belén Esteban ha vuelto a Telecinco. El viernes 25 de septiembre concedió su primera entrevista en la cadena desde el final de Sálvame, en ¡De viernes!, con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Un boom que ha vuelto a catapultar a la cadena a sus mejores años de audiencia y que ha copado, prácticamente, todas las revistas del corazón de España. Pero eso no es a lo que venimos a hablar aquí.

Vistas del pintoresco pueblo de Alcalá / Istock

Aquí interesa otro regreso que hace la colaboradora de televisión muy menos ruidoso, pero que hace año tras año a un pequeño pueblo del suroeste de Tenerife. Lo ha dejado escrito varias veces en sus rede sociales y siempre con el mismo mensaje de fondo: que es uno de sus sitios favoritos y que es el lugar donde se siente "una de ustedes". Un precioso lugar que se llama Alcalá y que pertenece al municipio de Guía de Isora, en Tenerife.

Adriana Fernández

El muelle, las barcas y la conservera que enamoraron a la colaboradora

Lo primero que se ve al llegar al pueblo de Alcalá es su muelle, con sus icónicas barcas de pescadores amarradas junto a las calas. Es la viva representación del oficio con el que nació el pueblo y, aunque hoy el es peso menor entre sus habitantes y su economía, sigue siendo uno de los núcleos pesqueros del sur de Tenerife. También hay otro lugar que habla mucho de los oficios típicos del pueblo, como la antigua fábrica de conservas de pescado del siglo XX, que recuerda los tiempos en los que vivir del mar era obligación.

Alcalá, en Guía de Isora. / Istock

Desde ahí arranca el paseo marítimo de La Jaquita, de unos 700 metros, que enlaza tres pequeñas playas de arena negra volcánica con piscinas naturales talladas en la roca por la lava. Tienen bandera azul desde 2017, cuentan con socorrista, vestuarios y baño adaptado, y tanto el acceso como el entorno están pensados para personas con movilidad reducida. Al fondo, en días claros, se recorta La Gomera, y el mejor momento para verlo es el atardecer.

Aunque hay que saber que, aunque el mar lo domina todo, este pueblo fue más que uno de pescadores. Alcalá vivió del mar hasta que la agricultura de exportación llegó a Guía de Isora, a partir de los años 40 y 50 del siglo XX. El agua de galerías y pozos y el dinero llegado de América impulsaron los cultivos de tomate y plátano en la costa, donde el sol constante y la falta de viento favorecen a las plataneras y al tomate de invierno. Aquellas fincas necesitaban brazos y los pusieron los vecinos de Alcalá, que empezaron a trabajar como obreros o como aparceros, es decir, cultivando tierra ajena a cambio de una parte de la cosecha. Así, un núcleo de pescadores se convirtió en un pueblo agrario.

Costa de Alcalá, en Tenerife. / Istock

Cuándo ir: el mercadillo del lunes y las fiestas de la Virgen

Para ver el pueblo sin postureo el mejor día es un lunes por la mañana. Ese día se monta el Mercado Agrotradicional en la plaza del Llano, de 8:00 a 13:00, un mercadillo que gestiona el Ayuntamiento de Guía de Isora para apoyar a sus agricultores y artesanos. No es grande, pero encuentras de todo: hay hortalizas, verduras y frutas de la zona, miel, queso, flores y pan, y muchos puestos venden género de cultivo ecológico.

Costa de Alcalá, Tenerife. / Istock

También hay repostería, mermeladas y licores, además de artesanía como calados, jabones y accesorios hechos con cera. Es el mejor sitio para ver qué se cultiva hoy en esta costa más allá del tomate y el plátano que dieron trabajo al pueblo, porque los agricultores de la zona apuestan cada vez más por una oferta variada. Conviene llegar pronto, porque a la una se recoge. Quien no llegue en lunes tiene una segunda oportunidad los miércoles en Playa de San Juan, en la plaza Eulogia González Taima.

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Las fiestas grandes son dos: el 2 de febrero y el 15 de agosto, en honor a la Virgen de Candelaria, cuya iglesia preside el casco. La de agosto, con procesión marítima y fuegos artificiales, es la de mayor afluencia. Fue precisamente en esas fiestas, en 2022, cuando Belén Esteban escribió desde el puerto el mensaje que la prensa recogió después: "Gracias a mi isla favorita, Tenerife, y sobre todo al pueblo Alcalá. Me siento una de ustedes. Siempre en mi corazón".