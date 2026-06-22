Los trucos de aeropuerto que podrían dejarte en tierra este 2026: baterías no extraíbles, cremalleras extensibles, almohadas rellenas o medir “a ojo"

Si eres de los que les gusta escaparse a cualquier parte con la menor excusa, no podrás negar que los ‘trucos viajeros’ te son familiares. Esos vacíos legales donde cada centímetro de espacio o hueco libre es una oportunidad aprovechable y las horas intempestivas el momento perfecto para comprarse un vuelo en el último momento.

Adriana Fernández

Desde la ‘capa sobre capa’, hasta las mochilas extensibles, viajar se ha convertido además en una competición de maña, por eso hoy avisamos a navegantes porque lo que parece un atajo podría convertirse en la próxima anécdota de tu viaje, y si no quieres ser el protagonista, aquí te dejamos un par de trucos que, a partir de ahora, tendrás que pensarte dos veces:

La almohada de viaje

Todos conocemos a alguien –y si no, ese alguien eres tú-, que se ha aprovechado de su almohada de viaje para meter un par de ‘por si acasos’ que no entraban en la maleta. Pero ojo, porque si tú lo conoces, las aerolíneas también, y cada vez son más las que revisan todos los objetos de mano para asegurarse de que el nombre y la función se complementan. ¿Y si te pillan? La almohada de mano pasará a convertirse en equipaje, por lo que cuida no llevar cosas de más si no quieres volver con cosas de menos.

Truco de la almohada en el aeropuerto. / Istock / MIHAILO MILOVANOVIC

Mochilas con batería

Hoy en día son muchas las mochilas y maletas que traen incorporada su propia batería, pero asegúrate de que puedan extraerse ya que, de no ser así, y si encima son de litio, esto podría convertirse en un serio problema, puesto que podrían no dejarte ingresarla en el avión.

Control aeropuerto. / Istock / 5

Maletas ampliables

Cuando hablamos de llenar la maleta todo parece imposible... hasta que esa cremallera doble amplía un par de centímetros indispensables hasta casi un 20% de espacio a mayores. Pero si hablamos de maletas de cabina, cuida mucho el tamaño, cada vez son más las aerolíneas que, de manera estricta, revisan, no solo el peso, también las dimensiones de tu equipaje, y si sobrepasas el máximo permitido podría acabar en la bodega, con su respectivo coste.

Maletas ampliables. / Istock

La paradoja de los 2 litros

Con la llegada de los nuevos escáneres CT, que ya operan casi por completo en las terminales T4 de Madrid y T1 de Barcelona, las restricciones de líquido se han ampliado hasta los 2 litros que, sin embargo, también añaden 2 kilos a tu maleta de mano, por lo que cuida mucho el peso si no quieres exceder los 10 kilogramos permitidos y acabar siendo penalizado.

Además, los dos litros no operan en todas partes, y la restricción estricta de los 100 mililitros por envase ha regresado de forma generalizada por orden técnica de la UE por lo que revisa las normas de cada aeropuerto antes de tu llegada.

Control de seguridad en el aeropuerto / Istock

Y recuerda, si el envase supera lo establecido, aunque apenas quede un poco... sigue siendo susceptible de que te lo quiten.

Otros trucos a tener en cuenta

Aun así recuerda que existen otras tantas leyes no escritas con las que ahorrarte un dinero, como llevar una botella de agua vacía para rellenarla en el interior del aeropuerto, o pasar un poco más de calor a cambio de llevar puesta esa chaqueta que no entraba en la maleta.

Trucos y consejos de aeropuerto. / Istock / @jjfarquitectos

Y, si bien no son trucos, te recomendamos estos tres consejos para hacer del trámite hasta el siguiente destino una estancia más llevadera: por lógico que parezca, revisa la fecha de caducidad de tu documentación si no quieres llevarte un susto en la puerta de embarque; elige siempre la izquierda a la hora de moverte hacia una fila; y por último, recuerda, tu asiento ya está elegido, así que no insistas en ser el primero en la puerta de embarque pudiendo hacerlo sentado, hasta que llegue tu turno.