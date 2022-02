Bases legales del sorteo VIAJE A COSTA RICA

1. Empresa organizadora de la promoción

La empresa Prensa Ibérica 360 S.L., con domicilio en Calle Pedro Muñoz Seca 4, 28011, Madrid e identificada con el número de CIF B57447849 organiza el sorteo (en adelante, “Promoción”) en ámbito nacional, a desarrollar a través de internet y exclusivo para usuarios residentes en España de acuerdo con lo dispuesto en el apartado requisitos de participación.

2. Requisitos de participación y mecánica de la promoción

Se considerará que participa (y se denomina participación) a todo usuario que:

Sea mayor de 18 años, de nacionalidad española y residente en España

Sea seguidor del perfil @visit_costaricaes de Instagram y @visitcostaricaes de Facebook

Mencione en sus redes el concurso con la etiqueta #yoestoypuravida, así como mencionar un amigo/a con el que compartiría el premio y se iría de vacaciones

Los participantes que no hayan seguido todos los pasos de la dinámica quedarán automáticamente eliminados de la promoción. Desde Revista VIAJAR nos encargaremos de comunicarle el resultado a los ganadores vía correo electrónico o por la red social Instagram, a sus perfiles personales y de participación.

3. Ámbito y duración

El sorteo empezará el 1 de febrero de 2022 y se desarrollará hasta el 15 de febrero de 2022. Pasada esta fecha, nadie más podrá participar en el sorteo.

En las siguientes semanas tras la celebración del sorteo se dará a conocer al ganador a través de nuestras redes sociales y nuestra página web: www.viajar.elperiodico.es. Desde Revista VIAJAR contactaremos con el ganador del premio para indicarle la forma de proceder y plazos para disfrutar del premio.

4. Premio y condiciones de participación

Una vez transcurrido el plazo de las presentes Bases Legales, se procederá al sorteo entre los participantes con el siguiente premio:

Un viaje a Costa Rica para dos personas (el premiado, y a quien éste elija como acompañante, que también debe ser mayor de 18 años).

El premio incluye:

Billetes de avión Madrid – San José – Madrid. En clase turista y con las tasas de aeropuerto incluidas

6 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno

Todos los traslados incluidos

Se visitará los siguientes lugares: San José (2 noches). Régimen de alojamiento y desayuno Volcán Arenal (La Fortuna). Régimen de alojamiento y desayuno Playa Tamarindo. Régimen de alojamiento y desayuno

Los hoteles previstos serán de categoría turista superior, o superior.

El premio no será canjeable por dinero.

Las fechas a elegir serán las comprendidas entre el 20 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.

No se incluyen todos aquellos servicios no especificados y detallados en el itinerario, así como seguros de viaje.

La empresa organizadora se reserva el derecho a cambiar cualquiera de los hoteles seleccionados por otro de igual categoría.

La promoción es gratuita, por lo que para participar no será necesaria la compra de ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad alguna para la obtención del premio.

5. Cambios y aceptación de las bases

La empresa organizadora se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del sorteo cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevar a término en la forma en que recogen las presentes bases.

La empresa organizadora se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales.

La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este sorteo, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la promoción.

En el supuesto que existan errores en los datos facilitados por el/la ganador/a, de manera que no sea posible su identificación, Revista Viajar quedará exenta de cualquier responsabilidad.

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el Participante acepta totalmente las condiciones de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un sorteo de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de la red social Instagram a través del cual se desarrolla el mismo.

6. Publicación de comentarios u opiniones

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los Participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros Participantes.

La participación en la presente Promoción, así como la publicación de los comentarios que se realicen por parte de los Participantes en las publicaciones no podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram ni las Condiciones de uso de Instagram.

7. Exoneración de responsabilidad

A título enunciativo, pero no limitativo, la empresa organizadora no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros, que puedan afectar al desarrollo de la presente promoción, ni del uso que haga el Participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción.

La empresa organizadora no asume ningún tipo de responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio.

8. Protección de datos personales

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, cada participante con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de gestionar el sorteo, así como difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la entrega del premio.

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación del Tratamiento, Portabilidad, Olvido y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante el envío de un e-mail a: dpo@grupozeta.es o bien mediante carta dirigida a la siguiente dirección: Calle Consell de Cent, 425-27, adjuntando en ambos casos copia de un documento identificativo.

9. Legislación aplicable y jurisdicción

La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la legislación española. Cualquier controversia que resultará de la interpretación o cumplimiento de las presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona