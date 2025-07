Barcelona pone "límites" a los cruceros: derribará tres terminales para construir una nueva de última generación

De no haberse tomado la nueva medida, en dos años el puerto habría alcanzado una capacidad de máxima de 37.000 potenciales cruceristas simultáneos, ya que entonces se estrenará la terminal G del Adossat, operada por el grupo Royal Caribbean. Con el reajuste, se eliminarán la A (para 4.500 pasajeros), la B (otros 4.500) y la C (3.800), mientras que la nueva C sumará 7.000 y podrá acoger varios barcos simultáneos. De ese modo, en 2030 el nuevo escenario será de un máximo de 31.000 pasajeros. Es decir, sitúa un techo para la actividad, frente al acuerdo de 2018 que se centró en el número y ubicación de las terminales, olvidando la capacidad.