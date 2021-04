‘Nomadland’: así son las Badlands, el espectacular paisaje de colores de la película

Terrence Malick nos enseñó los paisajes de las tierras baldías (badlands) de Dakota del Sur en su gran película de 1973 protagonizada por Martin Sheen y Sissy Spacek, que en España se tituló Malas tierras muy acertadamente, ya que el nombre de badlands hace referencia a lo difícil que era y es cruzar estas tierras que se vuelven barro resbaladizo cuando llueve y cuyos cañones irregulares y colinas impiden un paso rápido.

47 años después, la directora Chloé Zhao ha vuelto a trasladarnos a esa tierra árida en Nomadland, la película protagonizada por Frances McDormand con la que no hace más que cosechar éxitos (dos Globos de Oro,cuatro Bafta...). Basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century de Jessica Bruder, la película recorre paisajes increíbles en pleno corazón de América que son tan protagonistas como esos nómadas que van de una punta a otra del país buscando trabajos temporales mientras viven en sus propias furgonetas o caravanas.

Fern, el personaje que clava McDormand, guía a los espectadores por las Badlands de Dakota del Sur hasta el desierto de Nevada y hasta la región del Noroeste del Pacífico. Según cuenta su directora en las notas de producción de la película, Nomadland se rodó durante seis meses echando a andar en septiembre de 2018 en Dakota del Sur, donde se rodaron las escenas de las Badlands y Wall Drug. “He rodado dos veces en Dakota del Sur”, comenta Zhao, “y sé que tiene que ser en septiembre-octubre o en mayo”. De ahí el equipo se trasladó a Nebraska. “Pasamos por Deadwood de camino al oeste de Nebraska para coincidir con la cosecha de remolacha”, apunta Spears. “Después descansamos un poco y volvimos a encontrarnos en Empire (Nevada), cerca del desierto de Black Rock”.

También grabaron escenas en el norte de la costa de California, concretamente en Point Arena, en el condado de Mendocino. Son las escenas en las que Fern comparte casa con Dave y su familia.

TIERRA DE LA PIEDRA Y LA LUZ

Pero, sin duda, el paisaje más emocionante de toda la película es el Parque Nacional Badlands. Situado al suroeste del estado de Dakota del Sur, al norte de las Grandes Llanuras, esta zona es conocida como la tierra de la piedra y la luz. Sus sorprendentes depósitos geológicos contienen uno de los yacimientos fósiles más ricos del mundo. Por estas tierras vagaban antiguos caballos y rinocerontes. Hoy, las 90.000 hectáreas de este parque están protegidas en forma de parque nacional en el que pastan coyotes, bisontes, perritos de la pradera y hurones y anidan hasta 215 especies de aves.

El parque nacional ha mantenido el nombre de Badlands, quizá poco comercial, aunque en un principio, cuando en 1922 se propuso como parque, estuvieron a punto de llamarlo parque nacional Wonderland.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

12.000 años tiene el yacimiento arqueológico más antiguo de Badlands y muchos sitúan en él un campamento temporal para cazadores viajeros, gracias al hallazgo de antiguas fogatas y huesos de bisontes. Sin embargo, estudiar el parque es difícil, dada la facilidad con la que se desgastan estas tierras, lo que obliga a que los restos arqueológicos sean inspeccionados rápidamente, antes de que desaparezcan. De hecho, se pide a los visitantes que si ven alguna huella que pueda resultar interesante desde un punto de vista arqueológico, que avisen a los guardas del parque de su hallazgo.

Lo que más llama la atención del parque es esa estratificación de rocas que crea un paisaje como de tarta en capas. A lo largo de millones de años, las rocas de las Badlands se fueron apilando lentamente una encima de otra debido a la fuerza de los mares interiores, de los ríos y del viento. Todo empezó hace unos 75 millones de años (Cretácico Superior) con la formación llamada Pierre Shale y terminó hace unos 28 millones de años con la creación de Sharps Formation.

Las Badlands comenzaron a erosionarse hace unos 500.000 años, cuando los ríos Cheyenne y White se abrieron camino a través del paisaje. Son la razón de los estrechos canales, de los cañones y de los picos escarpados que hoy vemos. La erosión, sin embargo, no ha terminado; se estima que las Badlands se erosionan a un ritmo de 2,54 centímetros cada año, muy rápido. Por suerte, hay otras zonas del parque, como el granito de Black Hills, en la zona oeste, que se erosiona a un ritmo de 2,54 centímetros por cada 10.000 años. ¿Cuándo se calcula que Badlands se erosionará por completo? Los científicos estiman que en los próximos 500.000 años.

LAS MESAS DE CÉSPED

Otra formación curiosa en Badlands con las Sod Tables (mesas de césped), llamadas así porque realmente se asemejan a unas mesas con césped encima. Ese césped protege la roca sobre la que se asienta durante las tormentas intensas absorbiendo la lluvia, algo que no consiguen hacer las rocas sobre las que no hay hierba. Esta hierba es la prueba de que hubo secciones del parque cubiertas por extensas praderas en una época en que el clima era más frío y húmedo; con el calentamiento, todo se secó y la erosión comenzó a abrir canales en estas praderas. Y una vez que se quitó la capa protectora del césped, la roca de debajo comenzó a erosionarse rápidamente.

Es justamente bajo estas mesas de césped donde más restos arqueológicos se han conservado. En ellas se han encontrado herramientas, cerámica, fragmentos de carbón, huesos de bisontes... algunos de ellos de hasta 12.000 años de antigüedad.

EN ESPAÑA TAMBIÉN HAY BADLANDS

No solo hay formaciones de badlands (el término también se refiere a ese paisaje árido y rico en lutitas) en Dakota del Sur; estados como Wyoming, Utah, Dakota del Norte, Colorado y Nebraska también las tienen. Saliendo de Estados Unidos, pueden encontrarse también en Canadá, Nueva Zelanda, Italia, Argentina y España. Sí, España. Ejemplos son el desierto de Gorafe en Granada, el de Tabernas en Almería o los Monegros en Aragón y las Bardenas Reales en Navarra.

CAPAS MOSTAZA

Cada capa del Parque Nacional Badlands corresponde a diferentes momentos del tiempo geológico. La estratificación más antigua está en la parte inferior y la más joven, en la superior de las formaciones. En la parte superior del Pierre Shale es donde se encuentran los llamados Yellow Mounds, cuyas capas de color mostaza responden a la presencia de un mineral llamado goethita que se quedó en los suelos tras la erosión.

Entre los animales prehistóricos que poblaban el parque están los brontotéridos, muy parecidos a los rinocerontes actuales, los oreodontes (o cerdos rumiantes) y los nimrávidos (un animal parecido a un gato con dientes de sable).