Peter Jackson ya tiene todo listo para estrenar su documental The Beatles: Get Back de la mano de The Walt Disney Studios. En él veremos cómo se realizó el álbum Let it Be y también el último concierto en directo como grupo de los de Liverpool, la inolvidable actuación en la azotea de la calle Savile Row en Londres. En total, fueron 42 minutos de actuación en la terraza de las oficinas de los estudios Apple.

Aunque sin duda este concierto de los Beatles es el más famoso dado en una azotea, hay más artistas que han utilizado semejantes escenarios para compartir su música.

ROBERTO CARLOS, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO COPAN

En 1966 se inauguró el Edificio Copan, uno de los más emblemáticos de la ciudad de São Paulo, en Brasil.

Diseñado por Oscar Niemeyer, su forma recuerda a una ola y en su terraza Roberto Carlos grabó en 1967 el tema 'Quando' para la película Roberto Carlos em Ritmo de Aventura.

JEFFERSON AIRPLANE, EN LA AZOTEA DEL HOTEL SCHUYLER

La genial banda psicodélica de San Francisco, Jefferson Airplane, también estuvo 42 minutos tocando en la azotea del hotel Schuyler de Nueva York en el año 1968. Lo hizo para un proyecto que estaba preparando Jean-Luc Godard y que se iba a llamar One A.M. (One American Movie). El hotel Schuyler estaba situado en la 59 Oeste con la calle 45, pero se demolió hace muchos años.

Eso sí, como no pidieron permisos para grabar, la policía acabó presentándose en la azotea y ahí se acabó el concierto. En el vídeo es curioso ver cómo viandantes, clientes y empleados de este hotel, que estaba situado cerca de Times Square, se asoman a las ventanas para escuchar esta inesperada serenata que tuvo lugar a las 7:45 de la mañana.Finalmente, el documental lo terminó el cineasta D. A. Pennebaker bajo el título One P.M.

U2, EN LA AZOTEA DE UNA TIENDA DE LICORES EN LOS ÁNGELES Y EN UN HOTEL DE DUBLÍN

Era el año 1987 y U2 hacían su particular homenaje al último concierto de los Beatles subiéndose a la azotea de una tienda de licores de Los Ángeles. En ella grabaron el videoclip de Where the Streets Have No Name y claro, colapsaron la zona y el tráfico. Y, como les ocurrió a Jefferson Airplane, también vino la policía y paró el rodaje. Hoy, el local es un restaurante mexicano situado entre la calle 7 y Main Street.

No sería la última vez que U2 se subiría a una azotea para dar un concierto. También lo hicieron el 27 de septiembre del año 2000 en la azotea del Clarence Hotel de Dublín (que compraron unos años antes el propio Bono y The Edge). En ella grabaron varias canciones para el programa Top of the Pops.

JARABE DE PALO, EN LAS AZOTEAS DE NUEVA YORK Y BARCELONA

No nos podemos olvidar del genial vídeo de La Flaca, de nuestro querido Pau Donés y su grupo Jarabe de Palo. Ellos también quisieron rendirle homenaje a los Beatles y U2 y por eso eligieron una azotea, enfrente del hotel Cosmopolitan de Nueva York, para grabar su primer éxito un 8 de junio de 1997. Aquel día era domingo, lo que les permitió cerrar algunas calles para el rodaje.

Curiosamente, el último vídeo que nos dejó Pau Donés también está grabado en una azotea, la de su piso en el barrio de Gracia de Barcelona, y que se titula Eso que tú me das.