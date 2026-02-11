Soy azafata y este es el error número 1 con el equipaje de mano: te lo paran en la puerta, pagas de más y lo puedes evitar de una forma muy sencilla

Relacionado con esto, otro truco de la azafata es que te lleves tu propia comida. No todas las aerolíneas la ofrecen, por lo que lo mejor es que lleves algo de casa como unas patatas fritas, frutos secos o algún dulce. De esta manera, te aseguras no pasar hambre. Además, es de dominio público que los aeropuertos suelen ser un poco caros, por lo que de esta manera no tendrás que gastar muchísimo dinero.