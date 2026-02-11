Soy azafata y este es el error número 1 con el equipaje de mano: te lo paran en la puerta, pagas de más y lo puedes evitar de una forma muy sencilla
Cici, una azafata con casi medio millón de seguidores, desvela los mejores trucos para volar.
A la mayoría nos encanta viajar, sin embargo, todos sabemos cuál es la peor parte de hacerlo: hacer y deshacer maletas. En estos meses de invierno en los que hay que llevar ropa abrigada, nos pasamos metiendo cosas en ellas y muchas veces están tan llenas que superan el tamaño admitido por las aerolíneas. Si eso pasa, nos va a tocar pagar más dinero, y nadie quiere eso.
Si tienes TikTok, es posible que conozcas a la usuaria @ciciinthesky, una azafata con más de 400.000 seguidores que se dedica a hablar sobre su trabajo en redes. Al ser una experta en el tema, ha visto a cientos de personas cometer los mismos errores una y otra vez. Por eso, ha decidido desvelar los mejores trucos para organizar una maleta de mano eficiente.
Se acabó pagar de más
Aunque a priori parece que hacer una maleta sin que esté a punto de reventar es complicado, hay varias maneras de conseguirlo y, aun así, llevar todo lo que quieras. El primer truco es sacar toda la ropa voluminosa y ponértela encima. El abrigo enorme de 2 metros, la bufanda, el jersey gigante y las botas de invierno deben ir contigo en el avión. De esta manera, aunque el vuelo pueda resultar un poco agobiante con tanta ropa, el resto te entrará de sobra en la maleta.
Otro truco es, una vez has terminado de hacer la maleta en casa, intentar levantarla con 1 mano. Si puedes, es buena señal. En cambio, si te resulta muy pesada… es muy posible que tengas que sacar cosas. Por otro lado, muchas de las veces que la maleta no cierra, no es por exceso de equipaje: es porque las cosas no están bien distribuidas.
Otros trucos para el aeropuerto
Aparte de dar trucos para que no te cobren la maleta por exceso de peso o tamaño, Cici tiene otros ‘tips’ para hacer que tu viaje vaya lo mejor posible. Uno de ellos es que intentes tener todo lo indispensable a mano. Tu documentación, auriculares, libro, dispositivos electrónicos o comida deben estar lo más accesibles posible.
Relacionado con esto, otro truco de la azafata es que te lleves tu propia comida. No todas las aerolíneas la ofrecen, por lo que lo mejor es que lleves algo de casa como unas patatas fritas, frutos secos o algún dulce. De esta manera, te aseguras no pasar hambre. Además, es de dominio público que los aeropuertos suelen ser un poco caros, por lo que de esta manera no tendrás que gastar muchísimo dinero.
Estas son solo algunas ideas sobre cómo puedes hacer tu experiencia en el aeropuerto y avión lo más eficiente posible. Sin embargo, hay muchos otros trucos para conseguir que tu viaje sea un 10. Cici es solo una de todas las personas que cuentan su experiencia en el cielo, pero si buscas en redes sociales, como TikTok o Instagram, encontrarás cientos de pilotos y azafatos dispuestos a enseñarte los entresijos de los viajes aéreos.
