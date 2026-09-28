Entre aventura, ranas de ojos rojos y volcanes en el Valle de Turrialba

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Unas antiguas vías marcan el recorrido que hacía el ferrocarril por esta zona, desde 1890 hasta 1995, para comunicar San José y la provincia de Limón. En los márgenes de la carretera se despliegan verdes cafetales entre casas de madera. Por el valle corren caudalosos ríos en los que los aventureros practican rafting.

Nos detenemos en una de las haciendas cafeteras para hablar con don Julián. Su trabajo como agricultor hace que tenga completamente controlada la climatología y los animales de la zona. Él nos comenta que las aves están cambiando sus horarios. Nos ofrece ir hasta el río Pacuare, uno de los más escénicos del país y uno de los mejores para hacer rafting en el mundo debido a sus rápidos de clase III y IV. Sus orillas están salpicadas por varios ecolodges abrazados por una exuberante selva, hogar de aves, monos y jaguares, entre otras especies.

El río Pacuare, en Costa Rica / Istock / Geoff Whittle

Más tarde, en las faldas del Volcán Turrialba, atisbamos una rana de ojos rojos junto a una piedra grabada con lo que parece ser la imagen de un jaguar.

–Es extraño que aún no haya comenzado la temporada de lluvias y ya encontremos ranas.

Un posible comportamiento atípico junto a un símbolo como el que nos habían mostrado en la foto de San José.

Turrialba, en Costa Rica / Unsplash / Joseph Pina

Nos alojamos en la finca de don Julián, donde varias familias cultivan el café de forma sostenible. Repasamos todas las pistas y un mapa del país lleno de anotaciones. Al fondo, la majestuosa silueta del volcán Turrialba nos invita a visitarlo. ¿Qué hacemos ahora?

Subir al Parque Nacional Volcán Turrialba para seguir los cambios climáticos de altura.

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