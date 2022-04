El mapa con las atracciones turísticas más sobrevaloradas del mundo

Vivimos en un planeta verdaderamente espectacular. Desde grandes dunas a inmensos océanos, pasando por algunos paisajes y monumentos que son capaces de dejarnos con la boca abierta durante varios minutos. Pero, como todo en esta vida, siempre está el lado opuesto: el de los lugares que todo el mundo visita pero que debido a su precio o la decepción que causan no terminan de satisfacer a los viajeros ávidos de nuevas experiencias y nuevas historias.

Y es que incluso las atracciones más maravillosas del planeta pueden dejar un sabor amargo una vez que has comprado unas entradas, has sucumbido a menús con precios de infarto y has rescatado a tus hijos de la tienda de regalos. Es por eso que SavingSpot ha estudiado, según los comentarios en Tripadvisor de los viajeros de todo el mundo, cuáles son esos lugares a los que todo el mundo quiere ir... pero que luego resultan que son una gran decepción para sus visitantes.

La atracción más sobrevalorada del mundo

Y si se ha llegado a una conclusión clara es que la atracción más sobrevalorada del mundo es 'The Making of Harry Potter Studio Tour de Londres', según las opiniones de TripAdvisor. Y es que siete libros, ocho películas y un sinfín de spin-offs no son suficientes para satisfacer a sus fanáticos en este lugar en el que una entrada parte desde los 47,95 euros. Pero, según los usuarios, el problema real es que hay mucha magia para comprar y que los precios no son nada asequibles; una capa parte desde los 100 euros aproximadamente. O, también, los viajeros asumen que pagar por hacerte una foto con una escoba... es pasarse.

Las atracciones turísticas de peor valor a nivel mundial

Los turistas hacen fila para visitar las atracciones más populares en su afán por conocer la cultura, la belleza natural, la arquitectura o los antecedentes históricos del lugar. Y, cómo es lógico, después de largos tiempos de espera y una tarifa de entrada considerable, puede ser extremadamente decepcionante descubrir que la atracción no está a la altura de las expectativas que se esperaban. Es por eso que hemos ido en busca de las atracciones de todo el planeta que los viajeros han considerado "sobrevaloradas" para lo que luego se ofrece.

Norteamérica

Si has leído la Guía del autoestopista galáctico , creerás que “jugar en el agua para pasar un buen rato” es exactamente lo que hace que los delfines sean más inteligentes que los humanos. Si has leído Tripadvisor, sabrás que es su capacidad para subir el precio de una atracción turística lo que hace que los delfines sean tan inteligentes. Dolphin Cove Ocho Ríos de Jamaica es, para los viajeros de todo el mundo, "muy caro y su paquete de fotos a 70 dólares es simplemente ridículo".

Mientras tanto, una revisión de Dolphin Explorer en la República Dominicana advierte a los visitantes que “tengan en cuenta que no es el viaje de 4 horas que prometen y que te va a costar más de lo que piensas”. Así que... voliá, las dos atracciones turísticas más sobrevaloradas de Norteamérica son dos lugares que tienen a delfines en cautiverio. Y es que si quieres disfrutar de un espectáculo de verdad... ves a verlos en libertad.

Sudamérica

Para los viajeros de todo el mundo una de las atracciones turísticas más sobrevaloradas del mundo son las que se ofrecen con las Aventuras Ciclistas de Gravity Bolivia. Según dicen "son las excursiones mas caras de Bolivia", en Tripadvisor. Una experiencia en la que se ofrece un descenso de más de 3.000 metros en el que se pasa por glaciares, junglas y una cultura fuera de este mundo. En su defensa diremos que, desde la empresa, se apresuran a señalar que la calidad de las bicicletas y las medidas de seguridad son las que encarecen los precios de estos recorridos.

La naturaleza es la mejor atracción gratuita de la Tierra. Pero a veces llegar a la naturaleza cuesta, como con la "segunda cascada más hermosa del mundo". Hablamos de Kaieteur Falls, a la que se puede llegar principalmente en avión, un transporte que la gente tacha de ser "extremadamente caro". Eso sí... mientras sea para admirar la portentosa naturaleza, siempre puede ser positivo.

Europa

Europa, tierra de antiguos castillos, arquitectura clásica y… ¿mercados de pescado? No hay muchas cosas baratas en Noruega, pero su atracción turística más sobrevalorada es también, sorprendentemente, una de las mejores cosa que se puede hacer en Bergen, puerta de entrada a los fiordos. "En primer lugar, no es un 'mercado de pescado' como esperaba, sino más bien una serie de restaurantes bajo un mismo techo", argumenta un crítico que afirme "que no hay mucho que ver, solo un lugar para una comida cara". Sin embargo, otro contrarresta la negatividad con una metáfora de pesca bien ubicada, declarando que el mercado es una "trampa para turistas en la que estaba muy feliz de estar atrapado".

Además de The Making of Harry Potter Studio Tour de Londres, que encabeza la lista mundial, también hay otros lugares sobrevalorados para muchos. Uno de ellos es una laguna ubicada en "un extenso campo de lava de 800 años de antigüedad en el corazón de la península de Reykjanes". El único problema para los viajeros que se acercan es que "en muchas ocasiones hay que pagar cantidades desorbitadas de dinero para sentir la sensación de que disfrutas de algo exclusivo". Aunque estamos hablando de un tesoro natural.

Oriente Medio y Asia Central

El edificio más alto del mundo es también el que tiene el precio más caro. Para ser precisos, los críticos de Burj Khalifa nos dicen que "no hay entradas baratas: solo caras y muy caras". Además, Burj Khalifa es, en última instancia, solo un edificio: a pesar de las vistas, a un visitante le pareció "muy caro subir en ascensor" y no estaba seguro "si valió la pena esos 90 minutos de mi vida".

El parque acuático Lost Paradise of Dilmun es un oasis en el desierto que incorpora y reconstruye elementos de las ruinas de Dilmun y la historia antigua de Bahréin. Naturalmente, el acceso es un poco caro. Pero son los refrigerios los que hacen que el primer parque acuático de Bahrein sea la atracción de peor valor, tal es así que los críticos afirman que la comida y la bebida cuestan el doble o más del precio fuera de este parque.

Resto de Asia y Oceanía

Universal Studios de Singapur obtiene uno de los peores resultados de esta zona. Y es que a pesar de que se afirma como el único parque temático de películas de Singapur, los críticos narran que es un "espectáculo de payasos total" y que "tu tiempo y dinero te lo gastes mejor en otro lugar".

Puede que no parezca caro, pero Bridge Climb es la atracción de peor valor de Australia y ofrece una oportunidad "estúpidamente cara" para escalar el puente del puerto de Sídney. Pero si bien el exceso de efectivo no se ha destinado a un nombre más imaginativo para la atracción, la mayoría de los revisores sienten que el precio es comprensible dada la escala de la actividad y las medidas de seguridad necesarias.

África

Jardín Majorelle "es solo un jardín promedio por un precio elevado por persona", según un crítico de Tripadvisor, aunque el mismo visitante afirma que, a pesar de su elevado precio, es una visita obligatoria y necesaria. La atracción de peor valor de Marruecos cuesta tan solo 13 euros , pero también se afirma "que se puede recorrer en 10-30 minutos". Un usuario afirma que este tipo de jardín "es algo que tenemos gratis en casi todas las ciudades europeas, y son mas grandes y bonitos".