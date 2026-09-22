Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado modernistaViajes del ImsersoPetra andaluzaMontadito de pringáMejor cachopo EspañaIslas MarquesasCiudad clase mediaObra desconocida Gaudí
instagram

Ni el ático de Chamberí ni la finca de Ávila, el verdadero refugio de Carmen Maura (81 años) está en uno de los pueblos más bonitos de la sierra de Madrid: “Es un bosque como de magia”

Desde el siglo XIX, es un lugar que ha atraído a diferentes personalidades por sus “aires serranos y saludables”.

El paraíso particular de Carmen Maura: un refugio secreto en uno de los pueblos más bonitos de Madrid

El paraíso particular de Carmen Maura: un refugio secreto en uno de los pueblos más bonitos de Madrid / Istock / Gtres

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Carmen Maura no necesita demasiadas presentaciones. Pionera en recibir el sobrenombre de "chica Almodóvar", protagonizó varios de los títulos más emblemáticos del director manchego durante la época de La Movida madrileña y su posterior consagración internacional. Lo que no sabe mucha gente es que Maura es madrileña de nacimiento.

Chamberí es uno de los barrios más señoriales y castizos de Madrid

Chamberí es uno de los barrios más señoriales y castizos de Madrid / Istock

Sus raíces están en el castizo barrio de Chamberí, donde nació en el año 1945, en el seno de una familia de la alta burguesía de la época. Y es ahí, en uno de los barrios más cotizados de la ciudad y con el precio de la vivienda por las nubes (el metro cuadrado ronda los 9000 euros) donde la actriz tiene un ático, situado a solo unos metros del Paseo de la Castellana.

El refugio de David Broncano en Castilla y León: "Es pequeñito, pero es un lugar privilegiado" para escalar y hacer senderismo

El refugio de David Broncano en Castilla y León: "Es pequeñito, pero es un lugar privilegiado" para escalar y hacer senderismo

Sara Fernández García

Y, por lo que dicen diferentes fuentes inmobiliarias, esta no es la única propiedad de la actriz, dueña también de un piso en París, el céntrico barrio de Châtelet, adquirido en 1998 tal y como informa el portal Idealista. Además, dispone también de una finca en la provincia de Ávila que durante años “ha sido una de las propiedades más entrañables y significativas” para ella.

Châtelet, en París

Una calle de París / Istock

Un jardín de ensueño en Madrid

Tanto es así, que incluso extrajo ejemplares de sus árboles favoritos del terreno de Ávila para plantarlos en su otro jardín. Algo así como un bosque particular de olivos, alcornoques e higueras que ha ido construyendo en el lugar que sí es su verdadero refugio actual, su lugar más personal en el mundo: su casa en Miraflores de la Sierra.

Como ella misma ha contado en alguna ocasión, Maura encontró en Miraflores de la Sierra, situado a unos 45 minutos de Madrid, un lugar para alejarse de la ciudad. El resultado “es un bosque como de magia.”

Un pueblo con mucha vida

Un pueblo con mucha vida / Istock

El lugar favorito de aristocracia madrileña

Miraflores no es simplemente “el pueblo donde vive Carmen Maura”, sino que la historia de este pueblo madrileño, uno de los más bonitos de la Comunidad de Madrid, está ligada a otros grandes personajes de la cultura española, que lo convirtieron en lugar de veraneo de intelectuales y gente de bien.

Por Miraflores han pasado o se sabe que han tenido residencia otras figuras como Vicente Aleixandre, que tenía allí su casa Vistalegre y recibió a personas como Federico García Lorca o Pablo Neruda, además de Santiago Ramón y Cajal, que tuvo una residencia estival conocida como Villa Aspirina (su nombre real era villa Eugenia, pero se le puso ese apodo porque se trataba de un palacete construido en los años 20 por encargo del representante en españa de la empresa farmacéutica Bayer).

En medio del precioso entorno de la Sierra de Guadarrama

En medio del precioso entorno de la Sierra de Guadarrama / Istock / Mario E Koufios Fraiz

No fue casual que alguien de la industria médica acabara en ese precioso rincón madrileño. A finales del XIX empezó a extenderse entre las clases acomodadas madrileñas la costumbre de pasar los veranos fuera de la capital, y la Sierra de Guadarrama adquirió fama como lugar de descanso y de beneficios para la salud.

Noticias relacionadas y más

Miraflores tenía exactamente lo que buscaban: montaña, bosques, agua, temperaturas más suaves en verano y aire considerado saludable. El propio Ayuntamiento explica que desde el siglo XIX sus “aires serranos y saludables” atrajeron a personas que acudían a pasar el verano, los fines de semana o incluso a establecerse. No nos extraña.

TEMAS

  1. Encarni, jubilada que viaja todos los años con el Imserso y su truco para no quedarse sin plaza: “Jamás contrato los primeros días de colapso y siempre consigo al menos dos viajes por año”
  2. Un jubilado de Zaragoza, crítico con la falta de variedad en los viajes del Imserso: “La conclusión es que solo queda libre una playa en pleno mes de enero, que hace allí más frío que aquí en Zaragoza”
  3. Ángeles García, viajera habitual del Imserso, dicta sentencia sobre los hoteles: ' barato no significa que todo valga
  4. Nacieron a 1.363 kilómetros y se encontraron en un plató: Las raíces separadas de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias unen la ciudad con más iglesias del mundo y la cúpula más grande de España
  5. Marta dejó Badalona para regentar un bar en un pueblo de Teruel con solo 12 habitantes: 'Esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy
  6. Lo que los pensionistas podrán hacer en sus viajes del Imserso y que durante 40 años estuvo prohibido: un plan para evitar la soledad no deseada
  7. Adiós a la tensión de si cabe todo en la maleta: en Baleària el límite del equipaje es el tamaño de tu coche
  8. David Merino, vecino de un pueblo de Burgos con menos de 20 habitantes: “No hay recursos, sino colaboración de todos los vecinos. Así lo hemos hecho siempre”

Hace 127 años la "España negra" vio en esta ciudad de Guadalajara "un rincón de la Edad Media hecho para un poeta o pintor”

Hace 127 años la "España negra" vio en esta ciudad de Guadalajara "un rincón de la Edad Media hecho para un poeta o pintor”

El paraíso particular de Carmen Maura: un refugio secreto en uno de los pueblos más bonitos de Madrid

El paraíso particular de Carmen Maura: un refugio secreto en uno de los pueblos más bonitos de Madrid

Rubén Jiménez, el vecino más joven de un pueblo de Soria con 11 habitantes: "Los niños deberían tener pueblo, es una gran libertad"

Rubén Jiménez, el vecino más joven de un pueblo de Soria con 11 habitantes: "Los niños deberían tener pueblo, es una gran libertad"

Petra Martínez sobre su refugio en Andalucía: "Cada vez que voy por allí tengo la sensación de que nunca me he ido"

Petra Martínez sobre su refugio en Andalucía: "Cada vez que voy por allí tengo la sensación de que nunca me he ido"

El pueblo de Cuenca que tiene de todo para vivir muy bien, excepto gente

El pueblo de Cuenca que tiene de todo para vivir muy bien, excepto gente

Ángeles García, viajera habitual del Imserso, dicta sentencia sobre los hoteles: "Viajar barato no significa que todo valga"

Ángeles García, viajera habitual del Imserso, dicta sentencia sobre los hoteles: "Viajar barato no significa que todo valga"

Un jubilado de Zaragoza, crítico con la falta de variedad en los viajes del Imserso

Un jubilado de Zaragoza, crítico con la falta de variedad en los viajes del Imserso

Encarni, jubilada que viaja todos los años con el Imserso, tiene un truco para no quedarse sin plaza

Encarni, jubilada que viaja todos los años con el Imserso, tiene un truco para no quedarse sin plaza