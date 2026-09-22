Ni el ático de Chamberí ni la finca de Ávila, el verdadero refugio de Carmen Maura (81 años) está en uno de los pueblos más bonitos de la sierra de Madrid: “Es un bosque como de magia”
Desde el siglo XIX, es un lugar que ha atraído a diferentes personalidades por sus “aires serranos y saludables”.
Carmen Maura no necesita demasiadas presentaciones. Pionera en recibir el sobrenombre de "chica Almodóvar", protagonizó varios de los títulos más emblemáticos del director manchego durante la época de La Movida madrileña y su posterior consagración internacional. Lo que no sabe mucha gente es que Maura es madrileña de nacimiento.
Sus raíces están en el castizo barrio de Chamberí, donde nació en el año 1945, en el seno de una familia de la alta burguesía de la época. Y es ahí, en uno de los barrios más cotizados de la ciudad y con el precio de la vivienda por las nubes (el metro cuadrado ronda los 9000 euros) donde la actriz tiene un ático, situado a solo unos metros del Paseo de la Castellana.
Y, por lo que dicen diferentes fuentes inmobiliarias, esta no es la única propiedad de la actriz, dueña también de un piso en París, el céntrico barrio de Châtelet, adquirido en 1998 tal y como informa el portal Idealista. Además, dispone también de una finca en la provincia de Ávila que durante años “ha sido una de las propiedades más entrañables y significativas” para ella.
Un jardín de ensueño en Madrid
Tanto es así, que incluso extrajo ejemplares de sus árboles favoritos del terreno de Ávila para plantarlos en su otro jardín. Algo así como un bosque particular de olivos, alcornoques e higueras que ha ido construyendo en el lugar que sí es su verdadero refugio actual, su lugar más personal en el mundo: su casa en Miraflores de la Sierra.
Como ella misma ha contado en alguna ocasión, Maura encontró en Miraflores de la Sierra, situado a unos 45 minutos de Madrid, un lugar para alejarse de la ciudad. El resultado “es un bosque como de magia.”
El lugar favorito de aristocracia madrileña
Miraflores no es simplemente “el pueblo donde vive Carmen Maura”, sino que la historia de este pueblo madrileño, uno de los más bonitos de la Comunidad de Madrid, está ligada a otros grandes personajes de la cultura española, que lo convirtieron en lugar de veraneo de intelectuales y gente de bien.
Por Miraflores han pasado o se sabe que han tenido residencia otras figuras como Vicente Aleixandre, que tenía allí su casa Vistalegre y recibió a personas como Federico García Lorca o Pablo Neruda, además de Santiago Ramón y Cajal, que tuvo una residencia estival conocida como Villa Aspirina (su nombre real era villa Eugenia, pero se le puso ese apodo porque se trataba de un palacete construido en los años 20 por encargo del representante en españa de la empresa farmacéutica Bayer).
No fue casual que alguien de la industria médica acabara en ese precioso rincón madrileño. A finales del XIX empezó a extenderse entre las clases acomodadas madrileñas la costumbre de pasar los veranos fuera de la capital, y la Sierra de Guadarrama adquirió fama como lugar de descanso y de beneficios para la salud.
Miraflores tenía exactamente lo que buscaban: montaña, bosques, agua, temperaturas más suaves en verano y aire considerado saludable. El propio Ayuntamiento explica que desde el siglo XIX sus “aires serranos y saludables” atrajeron a personas que acudían a pasar el verano, los fines de semana o incluso a establecerse. No nos extraña.
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