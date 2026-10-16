Arturo Pérez-Reverte (74 años), sobre el rincón de Cartagena donde creció: "Un puerto de mar, con marinos de todo el mundo, con barrios chinos, con broncas... Yo crecí viendo eso, moviéndome por la calle sin que mis padres supieran dónde estaba a cada minuto"

Cartagena (Región de Murcia) en la década de 1960 era muy distinta a lo que es hoy, fuertemente marcada por su carácter militar, industrial y marinero. El casco urbano era mucho más reducido, con poco más de 120.000 habitantes que en la actualidad se han visto duplicados. La Manga del Mar Menor empezaba a gestarse, por lo que aún ni siquiera era un destino vacacional como es ahora. Lo que no ha cambiado ha sido el puerto, de no ser por las embarcaciones.

La Manga del Mar Menor en Cartagena / Istock / Alexe Marcel

El Puerto de Cartagena es uno de los más grandes y antiguos de España. Ha visto nacer y crecer a numerosas figuras de la ciencia, la literatura, el arte y la historia militar. Como Arturo Pérez-Reverte, nacido en la urbe cartaginesa el 25 de noviembre de 1951. Aquella Cartagena sin atractivos turísticos aún fue la que experimentó un jovencísimo Pérez-Reverte que ya empezaba a mostrar interés por los clásicos de la biblioteca de su abuelo, desde Verne hasta Dumas.

Martín Álvarez

La infancia de la que aprendió a crear y pensar

"Fui un niño que leyó mucho y que, por tanto, perdió la virginidad intelectual muy pronto. Los libros me enseñaron antes de tiempo que los héroes también mueren y que los malos a veces ganan", confesó una vez. Describe su infancia como "feliz", en una Cartagena que era "un puerto de mar, con marinos de todo el mundo, con barrios chinos, con broncas...". "Yo crecí viendo eso, moviéndome por la calle sin que mis padres supieran dónde estaba a cada minuto", contó.

La ciudad de Cartagena, en Murcia / Istock / Hakat

Su infancia fue la de "un niño libre en una ciudad que era un territorio de frontera", reflexionó. Creció "mirando al mar", y precisamente eso fue lo que le enseñó que "el mundo es grande y que hay que salir a buscarlo". Aquello lo aprendió de los libros, pero también de su ciudad. Su padre era marino mercante, y el pequeño Arturo aprovechó aquello para mezclarse con hijos de pescadores y trabajadores del puerto. Algo que le permitió empaparse más aún del entorno que habitaba.

El Puerto de Cartagena con palmeras y yates amarrados / Istock / Unai Huizi

Los veranos en Cartagena los pasaba en el cine, descubriendo que el humor también podía ser una manera de mostrar resistencia e inteligencia. De los hermanos Marx aprendió a ser irreverente, a no ceder ante la autoridad, y eso le caló tanto, que incluso ahora se puede apreciar en sus artículos de opinión. La literatura y el cine están más ligados de lo que parece, y el mismo escritor ha podido experimentarlo en sus propias carnes con adaptaciones de varios libros.

Heridas de la guerra aún abiertas

Un entorno que, inevitablemente, estaba muy ligado a la Guerra Civil. En esa época, Cartagena estaba rodeada de fortalezas y baterías de costa, la mayoría abandonadas. Así que se convirtieron en el juego perfecto para él y sus amigos. Entre búnkeres y ruinas, Pérez-Reverte desarrolló una enorme fascinación hacia la historia, la táctica, la estrategia e incluso la guerra. Tanto es así, que en su juventud acabó trabajando como reportero bélico durante una temporada.

Monumento a los Héroes de Cavite en Cartagena / Istock / edb3_16

Las heridas de la guerra todavía estaban abiertas y, por eso, se andaba con cuidado. De su madre heredó lo que él llamaba "mirada del cazador", calar a las personas con solo mirarlas. Cartagena fue el último bastión republicano y de niño no hacía más que oír las historias de los vecinos, vencedores y vencidos, sobre los bombardeos que asediaron buena parte de la ciudad. Y de ahí también extrajo que la verdad nunca es pura y que la guerra trata de sobrevivir.

Este mismo año, en julio, se inauguró un monumento dedicado al capitán Alatriste y a los Tercios españoles, que el literato recibió con entusiasmo. Una escultura de bronce de casi dos metros y medio creada por el escultor Salvador Amaya sobre un pedestal del siglo XVIII. Después de dedicar una vida a la lectura y la escritura, es el primer gran monumento dedicado a su figura. Además, en su ciudad natal. Y seguro que no será el último.