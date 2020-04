Día de la Tierra: mientras nos confinamos, el planeta RESPIRA

Y el planeta comenzó a respirar. Las medidas de confinamiento adoptadas en toda España, y en todo el mundo, están causando estragos en la economía a escala mundial. Pero si hay un beneficiado en todo esto, sin duda, es el medio ambiente y nuestro planeta que momentáneamente puede volver a respirar.

Así lo advierten los datos de todo el mundo sobre los niveles de NO2, el principal contaminante del mundo, que están bajando drásticamente según los datos oficiales de todos los países.

El primer país en sufrir el azote de esta pandemia fue China, que redujo entre un 20% y un 30% los niveles de contaminación a causa de cesar las actividades diarias para detener la propagación del virus, como observó el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera Copérnico.

Además, desde la Agencia Espacial Europea aclaran del todo estos datos con un video sobre la bajada del NO2 a través de mapas, en el que podemos observar la bajada drástica de la contaminación en uno de los países más poblados del mundo.

Lo mismo ocurre en Europa, uno de los continentes más castigados del mundo por el brote de COVID-19 que también ha visto una reducción de las emisiones a la atmósfera. Así lo cuenta el Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos, que ha estado monitoreando los niveles de contaminación del aire en Europa bajo los datos del Sentinel 5P, un satélite de la NASA.

The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service has expanded our support for those assessing the effects of #COVID19 lockdown measures on #AirQuality with a new tool, powered by @INERIS_fr.



Explore it yourself under Emissions Scenario➡️https://t.co/i6z7R6MDyK pic.twitter.com/GISq0ezwLA