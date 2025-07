Una arquitecta dicta sentencia sobre cuál es el edificio más bonito de España: "Parece que flota, es espectacular"

La Torre Castelar no suele encabezar las listas de los edificios más bonitos de España, pero tiene algo que, una vez descubierto, cuesta olvidar. Su diseño es una apuesta radical por la ligereza, por la forma suspendida, por un lenguaje visual que recuerda más a un edificio de Nueva York o Chicago que al Madrid de la época. Y no es casualidad, ya que Rafael de la Hoz se inspiró directamente en la arquitectura estadounidense, que apenas empezaba a asomar por Europa. “El edificio está suspendido, no nace desde el suelo como los demás. Tiene como un brazo metálico exterior que sostiene toda la torre, y un zócalo de hormigón que le da equilibrio. Parece que flota. Es espectacular”, explica Irene.