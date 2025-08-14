Por qué los Aries y los Sagitario veranean en los mismos sitios: aventura y experiencias únicas en estos destinos ideales para estos signos de fuego

Es sin duda una de las maravillas del país. Se encuentra a 1 hora y 30 minutos de la capital, San José, y apunta a ser una de las mejores excursiones a realizar en Costa Rica. Este es uno de los volcanes más activos del país actualmente, por lo que se deben tomar todas las precauciones posibles: casco, ropa adecuada, material apropiado para la exploración... Todo con el fin de que esta experiencia sea increíble a la vez que segura.