Por qué los Aries y los Sagitario veranean en los mismos sitios: aventura y experiencias únicas en estos destinos ideales para estos signos de fuego
Lugares perfectos para conectar con la energía de Aries y Sagitario donde además, podrás descubrir entornos y paisajes únicos donde empaparte de diferentes culturas.
¿Alguna vez te has preguntado cuál sería tu destino ideal al que viajar según tu signo del zodiaco? Una de las mejores sensaciones a la hora de descubrir un nuevo lugar es sentir que conectas con el entorno. Que tu forma de ser encaje a la perfección con el destino del viaje es fundamental para lograr una experiencia completa en tus vacaciones. Signos como Aries y Sagitario comparten una amplia lista de características: desde como actúan en situaciones determinadas, hasta cuáles son sus destinos vacacionales preferidos.
Enérgicos, pasionales, entusiastas, líderes por naturaleza... son solo algunas de las innumerables características que definen la forma de ser de los signos de fuego. Estas personas, independientemente de la situación, siempre transmiten una energía increíble y muy fácil de contagiar, por lo que no es de extrañar que, si viajas con alguno de estos signos, tu día esté lleno de aventuras y nuevas experiencias.
¿De dónde viene esa conexión?
Esto se debe a que comparten una misma energía, fuerte y decidida. Son apasionados de las nuevas aventuras, además de que afrontan los problemas con optimismo y valentía. Son personas muy espontáneas, por lo que perderse durante los viajes, para ellos no es problema, sino oportunidad. Son expertos en improvisar sobre la marcha y prefieren los planes flexibles y poco estructurados.
Ambos buscan los mismos objetivos en un viaje: un nuevo desafío, acción inmediata y descubrir nuevas culturas. Esas metas las encuentran en viajes donde, sobre todo, se une la actividad física con el horizonte cultural. Muestran preferencia por los viajes largos a lugares abiertos, priorizando siempre los destinos internacionales. Son personas muy sociables y siempre están dispuestos a conocer gente nueva, aunque si hablamos de viajes, estos prefieren destinos espaciosos y poco multitudinarios.
Ambos signos coinciden en que lo mejor es planificar el viaje lo menos posible. Buscan llegar al destino con lo mínimo, y a partir de ahí pasar a la acción. Eligen medios de transporte que se alejen de lo cotidiano: road trips, ferris, motos, campers... Además, siempre van a preferir entornos animados en los que hospedarse, repletos de vida y ambiente único.
Los mejores destinos para los signos de fuego
Costa Rica
Costa Rica tiene todo lo que cualquier signo de fuego está buscando: aventura, exploración y lugares naturales perfectos para descubrir ubicaciones increíbles. Aquí podrás visitar los rincones naturales más increíbles del continente, en un entorno salvaje hecho para los más aventureros.
El Volcán Poás
Es sin duda una de las maravillas del país. Se encuentra a 1 hora y 30 minutos de la capital, San José, y apunta a ser una de las mejores excursiones a realizar en Costa Rica. Este es uno de los volcanes más activos del país actualmente, por lo que se deben tomar todas las precauciones posibles: casco, ropa adecuada, material apropiado para la exploración... Todo con el fin de que esta experiencia sea increíble a la vez que segura.
Parque Nacional Tortuguero
Ubicado muy próximo a las orillas del mar Caribe, este parque nacional de Costa Rica es uno de los mejores de todo el país. Únicamente se puede acceder a él a través de mar o aire, y destaca por tener una de las playas de anidación de tortugas verdes más importantes del continente. En caso de querer presenciar la puesta de las tortugas deberemos visitar el parque entre los meses de junio y septiembre.
Termas de Tabacón
Después de tanta aventura lo ideal es tomarse un merecido descanso, y qué mejor sitio que en una de las mejores termas de todo Costa Rica. En Tabacón Thermal Resort & Spa disfrutarás de una experiencia relajante y purificadora en aguas naturales. Estas provienen del río Tabacón, que crea pequeñas piscinas de agua ideales para recargar fuerzas antes de adentrarse en nuevas aventuras.
México
México es otro de los destinos que más encaja con la personalidad de los signos de fuego. Una cultura increíble y extensa desarrollada en un paisaje natural tan característico del país azteca. Cuenta con una de las mejores gastronomías del mundo, y su gente es tan vibrante como extrovertida.
Ciudad de México
La capital del país debe ser una de las primeras paradas a realizar durante el viaje. Descubrir todos los puntos de interés de uno de los lugares más importantes para la historia del país es una tarea perfecta para los signos de fuego. Destacan lugares como las ruinas del Templo Mayor o los museos, como por ejemplo el de Frida Kahlo.
Teotihuacán
Un imprescindible de México. Es uno de los enigmas más interesantes de la historia de este país. De todo el conjunto, sin duda destaca la Pirámide del Sol, uno de los emblemas de México. Es recomendable visitar este monumento por la mañana para así evitar las horas de calor y la aglomeración de personas.
Puebla
Esta ciudad conocida como la Ciudad de los Ángeles, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Es uno de los lugares más llamativos de todo México, y de él destacan la Catedral, la Biblioteca Palafoxiana, el Templo de San Francisco o la Calle Santa Clara. La ciudad está situada muy próxima al volcán Popocatépetl, y es uno de los lugares con mejor oferta gastronómica del país.
Sudáfrica
Un destino que cuenta con una variedad de lugares que sacarán ese lado aventurero de los signos de fuego. Paisajes naturales increíbles en un entorno único en el mundo, perfecto para conocer nuevas culturas y disfrutar del maravilloso ambiente de este país.
El Parque nacional Kruger
Uno de los parques naturales más increíbles de todo Sudáfrica. En él podremos apreciar la belleza de leones, leopardos o elefantes en su hábitat natural. Es la reserva de animales salvajes más grande del país y se postula a ser uno de los planes más llamativos a realizar durante la visita a este país.
Ciudad del Cabo
La ciudad más bonita de Sudáfrica rodeada de frondosa vegetación y ambiente espectacular. Algunos de los lugares más importantes de Ciudad del Cabo son el barrio de Bo-Kaap, Lion’s Head, o Robben Island, a la cual podemos acceder por medio de un ferri. La ciudad cuenta con un autobús turístico que recorre las ubicaciones más importantes, perfecto para cuando no contamos con demasiado tiempo para una visita más tranquila.
Ruta Jardín
Un viaje de aproximadamente 300 kilómetros que recorre playas increíbles, acogedores pueblos pesqueros y frondosos bosques repletos de vida. El recorrido es perfecto para pararse a admirar la enorme variedad de paisajes de Sudáfrica. Va desde Ciudad del Cabo hasta Port Elizabeth, y destaca el Parque Nacional Tsitsikamma, otro de los parques más importantes del todo el país.
En estos lugares conectarás directamente con la energía aventurera de los signos de fuego.
