Ni la arena ni las medusas... esto es lo que más preocupa a los bañistas de la playa de San Lorenzo en Gijón: "No se puede tener así la joya de la corona"
Los bañistas, que observan un aumento de tierra en varios puntos del arenal, alertan de un aumento del mineral que "destroza la playa"
El aumento de arena en la playa San Lorenzo, que ha motivado que el Ayuntamiento retome los estudios sobre el volumen de la zona emergida de la playa, no ha pasado desapercibido para los bañistas y usuarios habituales del principal arenal gijonés. "Creo que este año hay más. Sobre todo para esta zona de la Escalerona, se nota que subió mucho", observaba, añadiendo que "nunca se sabe que te vas a encontrar, pero de normal estoy muy a gusto aquí", señalaba Rosa Álvarez. Conchita Vázquez completaba acto seguido las palabras de su amiga. "Depende de las mareas. Durante el invierno se ve el bordillo pegado al muro, luego pasan las semanas y con la subida del agua se cubre". Pero más allá del volumen de la arena, lo que realmente preocupa en San Lorenzo es el carbón.
Dando un paseo junto al mar, José María Freije señalaba las variaciones que se ha producido en la playa. "Desde hace muchos años hay cambio. En la zona del Piles había arena seca todo el año y hoy prácticamente no queda nada", recordaba. "Por eso estaban las casetas ahí que no las quitaban ni de noche", añadía Antonio Eberardo. "Esto para mí que fue la obra que hicieron de ampliación de El Musel. Eso afectó a la arena y lo cambió por completo. En esta zona de aquí (señalando al centro de la bahía) estuvo un barco aspirando de forma constante para llevar arena a los refuerzos de la ampliación y eso repercutió en San Lorenzo", remataba César Menéndez.
Para un habitual de San Lorenzo como Herminio Vencelles, no ha notado tanta diferencia respecto a temporadas anteriores. "Lo veo parecido. Dependerá también de si llegan las mareas vivas, que meten más para esta zona", analizaba junto a la escalera 2, donde sí que puede estar el nivel más alto. "Arena igual metió más donde la rampa que otros años no cubría tanto", añadió.
Para visitantes como Luis Bardás y Olga Plas, que desde hace años aprovechan sus días libres para venir a Gijón este año se han encontrado San Lorenzo con más arena. "Vemos a la playa bien. Se nota que después de cada temporal se lleva arena, que se nota mucho en la zona del muro, pero a los días ya vuelve a la normalidad", comentaba Bardás. "Lo que hicieron de sacar arena para repartirla por aquí, en mi opinión, no sirve para nada. Porque de repente viene una marea, arrastra todo y luego vuelve a bajar y se queda como estaba", detallaba Vázquez.
En un verano donde se espera un San Lorenzo a rebosar y con más arena que en otras ocasiones, la preocupación de los bañistas vuelve a ser la aparición de restos de carbón que deja la bajamar. "La arena está de vicio, pero está destrozada por el carbón. No se puede tener así la joya de la corona", lamentaba Miguel Ángel Peláez, que ponía el foco en un origen claro. "Esto no es del Castillo de Salas por mucho que digan. Es de aquello que hay allí. De las pilas de carbón", sentenciaba apuntando a El Musel.
No fue el único que lo notó, pues en la mañana de ayer, con la bajamar, la línea negra de carbón abarcaba varias escaleras. "Carbón sigue apareciendo todavía, hace cuanto que fue lo del Castillo de Salas que debería de estar ya entero lavado. Tiene más pinta que es de lo de El Musel", matizaba Vencelles.
