Ni la arena ni las medusas... esto es lo que más preocupa a los bañistas de la playa de San Lorenzo en Gijón: "No se puede tener así la joya de la corona"

El aumento de arena en la playa San Lorenzo, que ha motivado que el Ayuntamiento retome los estudios sobre el volumen de la zona emergida de la playa, no ha pasado desapercibido para los bañistas y usuarios habituales del principal arenal gijonés. "Creo que este año hay más. Sobre todo para esta zona de la Escalerona, se nota que subió mucho", observaba, añadiendo que "nunca se sabe que te vas a encontrar, pero de normal estoy muy a gusto aquí", señalaba Rosa Álvarez. Conchita Vázquez completaba acto seguido las palabras de su amiga. "Depende de las mareas. Durante el invierno se ve el bordillo pegado al muro, luego pasan las semanas y con la subida del agua se cubre". Pero más allá del volumen de la arena, lo que realmente preocupa en San Lorenzo es el carbón.