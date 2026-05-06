Una nueva forma de viajar llega al norte: PANGEA abre en Santander para democratizar los viajes a medida
La agencia especializada en viajes personalizados refuerza su presencia en España con una nueva tienda en Santander, un espacio pensado para acercar el viaje a medida a todo tipo de viajeros.
La red de tiendas de PANGEA The Travel Store sigue creciendo en España con la apertura de un nuevo espacio en Santander. La inauguración oficial, celebrada el 23 de abril, reunió a representantes institucionales, colaboradores y clientes, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual Ortiz.
Durante su intervención, la regidora agradeció la elección de la ciudad para esta nueva apertura y subrayó el impacto positivo de iniciativas de este tipo en el tejido local, destacando la importancia de proyectos que contribuyen a dinamizar la actividad económica y comercial.
La llegada de la compañía a la capital cántabra forma parte de su estrategia de expansión en el norte y responde a un objetivo claro: acercar el viaje a medida a un público más amplio, rompiendo con la idea de que este tipo de experiencias están reservadas solo a perfiles exclusivos.
Un modelo basado en personalización y acompañamiento
El eje del proyecto es un modelo que combina tecnología, asesoramiento experto y atención personalizada. Cada viajero cuenta con especialistas en destino que diseñan itinerarios adaptados a sus intereses, con un servicio que se mantiene activo antes, durante y después del viaje.
Uno de los aspectos diferenciales es la atención continua: un servicio propio disponible 24 horas que acompaña al cliente en todas las fases del viaje. Este enfoque ha situado a la compañía entre las mejor valoradas del sector, con altos niveles de satisfacción entre sus clientes.
Espacios físicos pensados para inspirar
La tienda de Santander sigue la línea de los espacios físicos de la marca: lugares concebidos no solo para contratar viajes, sino para inspirarse y planificar con calma. Un concepto que apuesta por recuperar el valor del asesoramiento presencial en un sector cada vez más digitalizado.
Durante la inauguración, el responsable del proyecto en la ciudad, Abraham Martín, destacó el papel de este nuevo espacio como punto de encuentro para viajeros de la región: la intención es que cualquier persona pueda acceder a un viaje diseñado a medida, con asesoramiento experto y en un entorno pensado para escuchar y acompañar.
Crecimiento en España y proyección internacional
Con más de 20 tiendas en España —incluidas sus megatiendas en Madrid y Barcelona—, la compañía continúa consolidando su modelo híbrido, que combina presencia física y servicio digital. Además, mantiene planes de expansión internacional en mercados como Estados Unidos, México o Portugal.
Fundada en 2015 por el emprendedor David Hernández, la agencia ha superado ya los 150.000 viajeros y cuenta con un equipo de más de 180 asesores especializados en destinos de todo el mundo.
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