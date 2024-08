Si tienes uno de estos apellidos probablemente desciendas de un espartano

Descender de un espartano debe ser uno de los orígenes más heroicos que uno puede tener. Imaginar que alguien de tu familia estuvo en las Termopilas con 299 amigos y se enfrentaron a miles, decenas de miles, de persas, empodera a cualquiera. Que tú no te atrevas a decirle a tu jefe que no quieres hacer horas extra es muy poco espartano. Deberías darle un empujón -una patada en el pecho- y lanzarle a un pozo al grito de “esto es Esparta y yo me voy a mi hora”. Pero supongo que la sangre espartana está demasiado diluida: y hasta tienes que prepararte el saludo antes de subir al autobús para que no te pille desprevenido y digas “buenas tardes” a las nueve de la mañana.