Estos apellidos comunes en Galicia indican que desciendes de los árabes

Como ya comentamos otras ocasiones, la estancia de otras civilizaciones, como fue el caso de los romanos, todavía deja rastro en Galicia. Una de las formas en que se mantienen todavía presentes es mediante los apellidos y es que sí, aunque pueda sorprender a muchos, algunos de los apellidos que portamos a día de hoy en todo el territorio español tienen su origen en la conquista musulmana de la Península Ibérica.