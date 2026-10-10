Antonio de la Rosa, 57 años, ha cruzado los 4.700 kilómetros del Pacífico de pie sobre una tabla en 76 días: "Grandes olas sacudían mi pequeña embarcación como si fuera una lavadora, pero estoy aquí, lo he conseguido, casi no me lo creo"

Antonio de la Rosa pasó 76 días, 5 horas y 22 minutos solo en mitad del Pacífico para completar una travesía que comenzó en San Francisco y terminó en Oahu, Hawái. Lo hizo subido a una tabla de paddle surf especialmente diseñada para la expedición, de siete metros de longitud y unos 500 kilos de peso que incluía una pequeña cabina para dormir.

Kauai, en Hawái, combina selva, acantilados y océano Pacífico en paisajes que han servido de escenario natural a películas como Jurassic Park. / Braden Jarvis / Unsplash

El aventurero español completó en 2019 los aproximadamente 4.750 kilómetros que separan ambos puntos sin recibir apoyo externo durante la travesía. La expedición lo convirtió en la primera persona en cruzar el Pacífico en una embarcación de este tipo y, así, añadió otro desafío extremo a una trayectoria personal marcada por las grandes expediciones.

Adriana Fernández

76 días solo en mitad del Pacífico

De la Rosa salió de Sausalito, en la bahía de San Francisco, en junio de 2019. Por delante tenía más de 4.700 kilómetros de océano hasta Hawái y una embarcación construida específicamente para poder pasar semanas sobre el agua. A bordo llevaba paneles solares, sistemas de navegación y comunicación por satélite y una desalinizadora para conseguir agua potable. Necesitaba producir ese agua porque planeó la travesía para ser autosuficiente, sin una embarcación de apoyo que lo acompañara durante el recorrido. La expedición tuvo consecuencias físicas: perdió unos 12 kilos y se alimentó principalmente con comida deshidratada y liofilizada.

San Francisco / Istock / simonkr

Su día a día transcurrió completamente condicionado por el océano. Tenía que avanzar, orientarse, descansar y alimentarse sobre una plataforma que se convirtió en su casa durante más de dos meses cruzando el Pacífico, que no fue un escenario precisamente tranquilo. Durante la travesía tuvo que enfrentarse a corrientes que dificultaron su avance, fuertes vientos, varios huracanes que pasaron cerca y grandes olas.

"Grandes olas sacudían mi pequeña embarcación como si fuera una lavadora", explicó ante los medios de comunicación cuando por fin llegó a Hawái. También habló de las noches de insomnio, el calor y la humedad que tuvo que soportar durante el recorrido.

Huracán tropical. Viento fuerte y grandes olas / Istock / Anatoly Kireev

Un aventurero acostumbrado a los grandes retos

El Pacífico no fue su primera gran expedición, ya que antes ya había participado en pruebas de resistencia como la Rames Guyane, una travesía atlántica a remo que ganó en 2014; y en 2016 completó la circunnavegación de la península ibérica en paddle surf.

Después del Pacífico llegaron otros desafíos. En 2025, alcanzó el Polo Sur tras una expedición de casi 1.200 kilómetros que completó en 39 días. Y en 2026 intentó afrontar otro de sus grandes proyectos: cruzar el Paso del Noroeste, la ruta marítima que atraviesa el Ártico canadiense, pero la expedición tuvo que interrumpirse en agosto después de que la Guardia Costera canadiense realizara un rescate. De la Rosa ya ha anunciado que volverá a intentarlo en julio de 2027.