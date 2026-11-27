Despedimos el año poniendo rumbo a uno de los destinos soñados por todo viajero: el continente helado, la Antártida.

Sin duda, es uno de los viajes más impresionantes que se puede hacen: llegar en barco a la Antártida, un mundo de hielo donde apenas un cinco por ciento de la tierra escapa a la congelación. Entre glaciares y colosales icebergs como rascacielos, entramos en este número de VIAJAR en el imponente laberinto gélido donde los pioneros polares protagonizaron sus mayores hazañas.

También viajamos a uno de los enclaves más sorprendentes de Centroeuropa: Eslovenia. Un país de cuento que recorremos de Bled a Liubliana, pasando por Bohinj, Postojna, Predjama y Nova Gorica entre lagos llenos de historia, cuevas magníficas y fortalezas colgadas en el abismo.

Y de Europa, saltamos el Atlántico rumbo a Río de Janeiro, donde haremos un recorrido desde los edificios coloniales y los muelles donde desembarcaron los barcos portugueses hasta unas playas que se han convertido en icono universal de modernidad brasileña.

Viajar, diciembre de 2026. / Fotografía de portada: Alfons Rodríguez.

Para los que echan de menos la playa, nada como nuestro reportaje sobre Koh Phangan, la isla tailandesa mitificada por sus famosas fiestas de luna llena y que esconde bajo tierra un secreto que sintoniza con quienes buscan un oasis de tranquilidad.

Y un año acaba, pero 2027 empieza y lo hace lleno de destinos que descubrir y que te recopilamos en nuestro tradicional reportaje sobre los lugares a los que viajar en el nuevo año: siguiendo el centenario de la Generación del 27, el Año Xacobeo o el bicentenario de Beethoven.

En nuestra sección ‘Vecinos de…’, ponemos rumbo a la tierra de Cusco, el alma de los Andes en Perú, y en el apartado gastro, saboreamos la conocida como Milla de Oro de la Ribera del Duero.

La última Expedición VIAJAR que te proponemos este 2026 tiene como protagonista a las islas Galápagos. Descubre en el número cómo viajar al lugar que le dio las primeras pistas clave a Darwin para desarrollar su teoría de la evolución.

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Y cerramos el número de diciembre con otra propuesta para los amantes de las travesías marítimas y oceánicas: una nueva entrega de nuestro Especial Cruceros.