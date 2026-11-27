Antártida, viaje al fin del mundo, en el número de diciembre de VIAJAR
Tierras de hielo, países de cuento y alguna que otra playa idílica protagonizan nuestro último número del año, en el que también nos asomamos a los destinos viajeros de 2027. Y de regalo para despedir 2026: nuevas entregas de ‘Especial Cruceros’ y de ‘Escápate’.
Despedimos el año poniendo rumbo a uno de los destinos soñados por todo viajero: el continente helado, la Antártida.
Sin duda, es uno de los viajes más impresionantes que se puede hacen: llegar en barco a la Antártida, un mundo de hielo donde apenas un cinco por ciento de la tierra escapa a la congelación. Entre glaciares y colosales icebergs como rascacielos, entramos en este número de VIAJAR en el imponente laberinto gélido donde los pioneros polares protagonizaron sus mayores hazañas.
También viajamos a uno de los enclaves más sorprendentes de Centroeuropa: Eslovenia. Un país de cuento que recorremos de Bled a Liubliana, pasando por Bohinj, Postojna, Predjama y Nova Gorica entre lagos llenos de historia, cuevas magníficas y fortalezas colgadas en el abismo.
Y de Europa, saltamos el Atlántico rumbo a Río de Janeiro, donde haremos un recorrido desde los edificios coloniales y los muelles donde desembarcaron los barcos portugueses hasta unas playas que se han convertido en icono universal de modernidad brasileña.
Para los que echan de menos la playa, nada como nuestro reportaje sobre Koh Phangan, la isla tailandesa mitificada por sus famosas fiestas de luna llena y que esconde bajo tierra un secreto que sintoniza con quienes buscan un oasis de tranquilidad.
Y un año acaba, pero 2027 empieza y lo hace lleno de destinos que descubrir y que te recopilamos en nuestro tradicional reportaje sobre los lugares a los que viajar en el nuevo año: siguiendo el centenario de la Generación del 27, el Año Xacobeo o el bicentenario de Beethoven.
En nuestra sección ‘Vecinos de…’, ponemos rumbo a la tierra de Cusco, el alma de los Andes en Perú, y en el apartado gastro, saboreamos la conocida como Milla de Oro de la Ribera del Duero.
La última Expedición VIAJAR que te proponemos este 2026 tiene como protagonista a las islas Galápagos. Descubre en el número cómo viajar al lugar que le dio las primeras pistas clave a Darwin para desarrollar su teoría de la evolución.
Y cerramos el número de diciembre con otra propuesta para los amantes de las travesías marítimas y oceánicas: una nueva entrega de nuestro Especial Cruceros.
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