El Año Gaudí, en el número de febrero de Viajar.

Y como febrero es el mes del amor, recorremos las 10 ciudades más románticas del mundo para que vivas en ellas un San Valentín inolvidable. Y si lo que te va es disfrutar del frío en invierno, nada como Tromsø, la capital del Ártico a la que dedicamos un amplio reportaje en este número, en el que también hay lugar para los hoteles de hielo más espectaculares del mundo.