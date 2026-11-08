Andrés Iniesta (42 años) convirtió las 10 hectáreas de viña que plantó su padre en casi 300 y sin quererlo puso en el mapa del vino a un rincón de La Mancha: hoy se puede dormir entre sus viñedos

Si vas a Fuentealbilla esperando encontrar un parque temático del fútbol, te vas a llevar una sorpresa. Este rincón de Albacete huele a tierra mojada, a sarmiento quemado en invierno y a uva madura en septiembre. El paisaje lo marcan las hileras de viñas que suben y bajan por las lomas de La Manchuela. Fue en este pueblo donde el padre de Andrés Iniesta plantó diez hectáreas de cepas en los 90 con la idea de sacar algún día su propio vino. Y lo consiguió. Hoy esa apuesta familiar roza las 300 hectáreas y se ha convertido en una de las escapadas enoturísticas más apetecibles de la zona.

Ayuntamiento de Fuentealbilla / wikimedia Commons/Sanpilyagcar, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Lo bonito de venir hasta aquí es que la escapada no acaba en la cata, ya que familia acondicionó varias casas rurales pegadas a los viñedos para que puedas despertarte abriendo la ventana directamente a las cepas, sin ruidos y con todo el horizonte para ti solo.

Martín Álvarez

La aventura vinícola de los Iniesta no nació hace poco para aprovechar el tirón del gol de Johannesburgo, pues, José Antonio, el padre del futbolista, llevaba toda la vida currando en el campo y sabía bien dónde ponía el ojo. En 2010, abrieron las puertas de la bodega al público y desde entonces no han parado de sacar botellas al mercado bajo sellos como Corazón Loco o Finca El Carril.

Un agricultor corta un manojo de uvas tintas Bobal cerca de Fuentealbilla (Albacete). / Istock

Si te gusta meter la nariz en la copa, en la visita vas a ver cómo trabajan con hasta 14 variedades distintas de uva, sacando desde blancos frescos hasta tintos criados en barrica. Eso sí, la verdadera reina de esta tierra sigue siendo la Bobal, la uva autóctona de La Manchuela que da carácter a los vinos que se elaboran entre los cauces del Júcar y el Cabriel.

Dormir a pie de cepa

La escapada gana puntos si te quedas a dormir en la propia finca. Tienen tres casas independientes (A.I.8, Valeria y Paolo Andrea) pensadas para venir en pareja, con amigos o en familia. Olvídate del ambiente frío de un hotel normal y corriente, porque estos son casas de campo de verdad, con su salón, su cocina equipada, barbacoa para rematar el día y piscina para cuando aprieta el calor del verano manchego.

Al reservar la estancia te incluyen el pack completo de enoturismo: te meten hasta las entrañas de la bodega para enseñarte el proceso, te montan una cata con picoteo a base de queso manchego y embutido ibérico de la zona, y te dejan el desayuno listo junto a una botella de regalo.

Los tesoros de La Manchuela

Aunque la bodega sea la excusa para llegar hasta aquí, la comarca da para mucho más. En el propio pueblo de Fuentealbilla vale la pena dar una vuelta por el centro para ver la Fuente Grande (una antigua cisterna romana ligada a las viejas salinas) y la iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVIII.

Restos que se remontan a la época del imperio romano / Wikimedia Commons

Y a menos de media hora en coche te topas con dos de los pueblos más fotogénicos de todo el interior peninsular. El primero es Alcalá del Júcar, una maravilla encaramada en la roca con casas cueva excavadas en la montaña y un castillo presidiendo el meandro del río. El segundo es Jorquera, situado sobre una superficie que quita el hipo. Un par de paradas obligatorias para rematar el día dándote un homenaje a base de unos buenos gazpachos manchegos y una copa de vino de la tierra.