Durante más de dos décadas, Ana Duato fue Mercedes Alcántara en Cuéntame cómo pasó, la madre de la familia que acompañó a varias generaciones de espectadores de TVE. En 2003, la serie viajó a Ibiza para rodar un capítulo en el que su personaje se escandalizaba con la isla de los años setenta, adonde se había ido a vivir su hija Inés. La actriz, en cambio, estaba en terreno conocido: hacía tiempo que pasaba allí sus vacaciones, tenía muchos amigos en la isla y, como contó entonces a un periódico local, se sentía "en casa".

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Ese rincón está en el sur de Ibiza, dentro del Parque Natural de ses Salines, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. Allí ha pasado los veranos con su familia durante más de veinte años en una casa que alquilaba, y en junio de 2024 la compró junto a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau. La vivienda estaba a la venta por 1,2 millones de euros, entre las salinas, las playas de arena blanca y los sabinares que forman uno de los paisajes más protegidos del Mediterráneo.

Vista aérea del Parque Natural de Ses Salines / Istock / Michael

Las salinas que dieron nombre al sur de Ibiza

El Parque Natural de ses Salines se extiende desde el extremo sur de Ibiza hasta el norte de Formentera, incluido el brazo de mar que separa las dos islas. Fue declarado en 2001 y protege unas 2.838 hectáreas de tierra y más de 13.000 de mar, de modo que tres cuartas partes del parque están bajo el agua. Ese fondo marino es el que explica el reconocimiento internacional del lugar: las praderas de posidonia que crecen entre Ibiza y Formentera son unas de las mejor conservadas del Mediterráneo, mantienen la transparencia del agua y protegen las playas de la erosión. En 1999, la UNESCO las incluyó en el bien mixto "Ibiza, biodiversidad y cultura", junto a la ciudad amurallada de Dalt Vila y los yacimientos fenicios de la isla.

Ibiza, ses salines / wikicommons/Zavijavah

En tierra, el protagonismo es de las salinas, explotadas desde la Antigüedad y todavía en producción. Sus estanques de evaporación forman un mosaico de láminas de agua que, desde 1993, están incluidas en el Convenio de Ramsar como humedal de importancia internacional. Para las aves migratorias son un área de descanso y de cría entre Europa y África, y en ellas anidan especies como la cigüeñuela, mientras los flamencos se dejan ver buena parte del año en las balsas. Alrededor crecen los sabinares, los bosques bajos de sabina que son una de las imágenes más características de las Pitiusas.

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Playas de arena blanca, torres de vigía y la mesa ibicenca

Entre las salinas y el mar se abren dos de las playas más conocidas de la isla, ses Salines y es Cavallet, separadas por dunas y pinares y con el agua clara que debe su color a la posidonia. En la punta sur, la torre de ses Portes recuerda la época en que la costa vivía pendiente de los ataques piratas, y desde allí se ve el estrecho de es Freus, salpicado de islotes, en dirección a Formentera. Muy cerca, el pequeño núcleo de Sant Francesc de s'Estany, con su iglesia blanca, fue durante generaciones el pueblo de los salineros.

Es Cavallet, Ibiza / Istock / Jose Juan Gonzalvez

La cocina del sur de Ibiza sigue las estaciones del campo y del mar. El bullit de peix, un guiso de pescado de roca con patatas que se completa con un arroz a banda hecho con el mismo caldo, es el gran plato marinero de la isla, y en las fiestas de invierno llega el sofrit pagès, la receta de carnes y embutidos de la matanza. Para el postre está el flaó, una tarta de queso fresco y hierbabuena, y para la sobremesa las hierbas ibicencas, el licor de anís y plantas aromáticas que tiene su propia Indicación Geográfica.