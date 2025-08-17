Ana Arnal, la española que ha visitado todos los países: "El mundo se te queda muy pequeño"

"He viajado desde pequeña con mis padres y en la treintena busqué un trabajo que me permitiera viajar mucho", asegura Arnal. Ya con solo 2 meses viajó a Portugal con sus padres y a los 10 años se plantó en un viaje intercontinental a Túnez y con 12 en "países menos turísticos de África": Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil. A partir de entonces, su vida ha sido eminentemente nómada y su motivación, "conocer las regiones, las culturas y aprender el idioma", tanto que habla alemán, chino, portugués, francés, inglés, español y catalán. El primero porque estudió en el Colegio Alemán de Zaragoza, el segundo porque vivió en China durante tres años y el último porque Barcelona ha sido su segunda casa desde que terminó la carrera. Dice que es una "enorme ventaja" porque te puede "facilitar la negociación", salir "más fácilmente de los problemas" o que, incluso, te traten "mejor".