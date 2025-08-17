Ana Arnal, la española que ha visitado todos los países: "El mundo se te queda muy pequeño"
Son un total de 197 países, los recogidos por la ONU, los que ha tachado de su lista como la segunda aragonesa en completarlos. De media ha realizado 30 viajes cada año.
Lo de dar la vuelta al mundo en ochenta días, como escribió Julio Verne, quizá roce la utopía. Pero con tiempo, paciencia y posibles, recorrerlo entero es más que un sueño realizable. Lo sabe bien Ana Arnal, una zaragozana de 44 años cuya pasión desde bien pequeña está lejos de su casa y cerca del trajín del ir y venir de maletas. A finales de abril con el viaje a Níger completó la lista de todos los países, los 197 miembros de la ONU, por lo que se convierte en la segunda mujer española y aragonesa en cumplir con este hito.
"He viajado desde pequeña con mis padres y en la treintena busqué un trabajo que me permitiera viajar mucho", asegura Arnal. Ya con solo 2 meses viajó a Portugal con sus padres y a los 10 años se plantó en un viaje intercontinental a Túnez y con 12 en "países menos turísticos de África": Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil. A partir de entonces, su vida ha sido eminentemente nómada y su motivación, "conocer las regiones, las culturas y aprender el idioma", tanto que habla alemán, chino, portugués, francés, inglés, español y catalán. El primero porque estudió en el Colegio Alemán de Zaragoza, el segundo porque vivió en China durante tres años y el último porque Barcelona ha sido su segunda casa desde que terminó la carrera. Dice que es una "enorme ventaja" porque te puede "facilitar la negociación", salir "más fácilmente de los problemas" o que, incluso, te traten "mejor".
Precisamente, Arnal habla del gigante asiático como si formara parte de ella. "Hace ya 18 años que me fui de China y todavía lo echo de menos", lamenta. Asimismo, Arnal explica a este diario lo "rápido" que se adaptó allí, aunque sea un país que "no tiene nada que ver" con España. "Es súperdiferente a nivel urbanístico, cultural y gastronómico y, aun así, estuve muy a gusto", señala. También es importante, dice esta joven, estar bien "a nivel social", es decir, que el entorno sea tan favorable como el que ella se encontró: "En lo laboral muy bien, hice muchos amigos y conocí a gente nueva maravillosa", concluye.
Los otros países que destaca Arnal son Estados Unidos (donde estuvo durante un año aún como estudiante), Alemania, Filipinas - donde "la gente es tan amable" - Colombia, Brasil o Madagascar. "Se convierten en tu casa y, si no te vas, es porque estás a gusto. Incluso llegas a conocerlos casi mejor que un nativo", añade. Trinidad y Tobago, Seychelles, Nueva Zelanda, Australia, Kenia, Tanzania, Croacia e Islandia - donde pasaría "temporadas", aunque "odie" el frío - han sido otros de sus flechazos pese a la corta estancia. De media, ha realizado "unos 30 viajes por año", el año que más, han sido 50, de los cuales 10 son "repitiendo país", incluso con "las mismas rutas".
Mientras recuerda estos lugares ya tiene la mirada en otros, como el que será su siguiente proyecto. "Me voy a mediados de julio al territorio de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania. Es como si fuera un Gibraltar, pero completamente alejado de Rusia", cuenta emocionada Arnal. Esta "mañica total" asegura que viajar "te da paciencia", además de muchas otras ventajas. "Te ayuda a ser eficiente en la organización, a ser adaptativo a cualquier situación de cambios radicales y a ser más empático", comenta, mientras defiende la valentía que se adquiere con el tiempo, porque dice, "no tienes miedo a nada". Y a futuro ya piensa en la Antártida como destino soñado, pero ese es un viaje "caro y complicado".
Respecto a la modalidad de viaje, Ana tiene la preferencia de hacerlo acompañada, aunque asegura que "depende del destino" y que lo óptimo es "combinar las diferentes formas" a lo largo de la vida. Y pese a que para ella viajar sola no sea la mejor opción, dice que "es muy importante para la madurez y el crecimiento personal". "Tengo una amiga, Malú, con la que viajo bastante a sitios raros", reconoce Arnal, quien se apoya en la idea de que la confianza le viene de sus padres, con los que ya viajó en su juventud a lugares "extraños y difíciles".
"He visto muertos por la calle en Indonesia o Bangladesh y en Rusia presencié un ajuste de cuentas", cuenta a modo de anécdota esta viajera. Asimismo, relata cómo en el Congo les requisaron el pasaporte y las querían "deportar" o cómo en Letonia un hombre la persiguió dentro del hotel donde se hospedaba con intención de atacarla. Y mientras se explica, advierte de que el género atraviesa de lleno en lo que a seguridad se refiere. "De la mano de un hombre el trato es muy diferente. Ser mujer se nota en las pequeñas cosas, como que te intentan engañar o aprovecharse", sostiene Arnal y ejemplifica con datos la diferencia: "A día de hoy en España hay 17 hombres que han visitado todo el mundo y de mujeres solo somos 3. Para una mujer es más difícil poder viajar", comenta.
Pese a que completar el listado de todos los países "nunca fue su objetivo" hasta que "le quedaba poco", Ana Arnal ya lo ha conseguido. Ahora bien, sabe que lo de los viajes "no se va a acabar", porque "es una forma de vida". De hecho, reconoce que ha forjado su personalidad y su forma de ser con base en ese tránsito por la incertidumbre que suponen estas aventuras, con tanta intensidad que ya no sabe "qué es genético y qué es inducido". Su constante itinerancia con la casa a cuestas la resume con una sola frase: "El mundo se te queda muy pequeño".
