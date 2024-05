Amantes del café: esta es la cafetera portátil para llevar a todos vuestros viajes

Este verano vas a disfrutar de unos días de camping con amigos y has pensado en llevarte la cafetera. Hay rutinas que quieres siempre llevar contigo y que necesitas para tener energía y disfrutar al máximo de cada segundo. Es decir, no puedes vivir sin café, es el motor para empezar el día, pero más lo necesitarás en el camping. No duermes en casa, no descansas igual y necesitas tener más energía que nunca para hacer largas caminatas y disfrutar de todas las rutas de senderismo. ¿Pero cómo hacerlo? No hace falta que lleves la cafetera clásica de casa porque tenemos la opción portátil.