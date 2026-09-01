Las raíces de Amaia Montero (50 años) están en la villa del País Vasco donde nació: más de 2.000 años de historia, rodeada de montañas y unida a Francia por un puente modernista de 100 metros

Una de las voces más singulares y destacadas del panorama musical español, Amaia Montero se dio a conocer como vocalista y líder de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más emblemáticos del país y que, desde hace 30 años, nos hacen bailar con sus canciones. Integrante del grupo desde su formación hasta 2007, y de nuevo desde finales del pasado 2025, Amaia Montero encuentra sus raíces en la localidad guipuzcoana de Irun, ciudad que se extiende junto a la frontera con Francia y a donde la cantante regresa para buscar la inspiración.

Irun se extiende junto al río Bidasoa / Istock / Leonid Andronov

Aunque Amaia ha pasado gran parte de los últimos 30 años en la ciudad de San Sebastián, viviendo y componiendo música, reconoce que es en Irun donde más cómoda está, y donde más libertad siente a la hora de componer. “Es allí donde me siento protegida,” confesaba en una entrevista, “Necesitaba la tranquilidad y el aislamiento que me da el estar allí para componer”. Puede parecer algo difícil de comprender, pero a la que uno se acerca a Irun y comienza a descubrir los secretos y maravillas que se esconden en sus calles, todo cobra sentido.

Adriana Fernández

Donde España y Francia se dan la mano

A tan solo 20 kilómetros de la ciudad de San Sebastián, Irun es uno de los diversos municipios que hacen frontera con nuestro vecino francés. Separada de Francia por el trazado del río Bidasoa, Irún cuenta actualmente con una población de casi 64.000 habitantes, siendo así la segunda ciudad más poblada de Gipuzkoa después de San Sebastián. Además de colindar con las localidades de Hondarribia (en España) y Hendaia (en Francia), Irun es conocida por ser la ciudad a la que, durante 6 meses al año, pertenece el pequeño islote fluvial conocido como la Isla de los Faisanes. También pertenecen a Irun – estas todo el año – las islas fluviales de Galera, Santiagoaurra e Iru Kanale, esta última accesible a través de un puente de piedra cuando baja la marea, por lo que todavía se pueden observar en ella algunas huertas.

El ayuntamiento de Irun / Istock / Leonid Andronov

Un puente muy importante para la historia

Irun está unido a Francia a través de 6 puentes que salvan el cauce del río Bidasoa, tres de ellos pertenecientes a la red viaria y dos a la red ferroviaria; el sexto de los puentes es peatonal, aunque permite el paso de bicicletas. Se trata del Puente Avenida, conocido también como Puente Internacional, inaugurado en el 1915 como el primer paso internacional por carretera a través del que España se abría a Francia, permitiendo el paso a pie o en cualquier tipo de vehículo.

Punto de partida del Puente Avenida, donde hay una placa en recuerdo al presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys / Iñaki LL

Símbolo de cooperación franco-española, en enero de este 2026 el puente fue declarado Lugar de Memoria Democrática. Esto se debe a que, tras el golpe militar que en el 1936 dio inicio a la Guerra Civil, el puente fue una de las principales vías de escape terrestre hacia Francia y el resto del continente en el éxodo de miles de exiliados españoles. Pasear hoy en día por el puente sirve, además de para obtener unas bonitas vistas de las ciudades que se extienden a un lado y otro del río, para que no olvidemos a las víctimas de la guerra y el exilio.

Por las calles de Irun

Con un rico patrimonio histórico y cultural que se remonta hasta la época romana, Irun es hoy día una ciudad moderna y dinámica que sabe mantener perfectamente el equilibrio de más de 2.000 años de historia. Rodeada por los entornos frondosos del Parque Ecológico de Plaiaundi, y el Parque Natural de Aiako Harria y las Peñas de Aia, y atravesada por un pequeño trozo del Camino de Santiago, la ciudad guarda un casco antiguo lleno de encanto y que es perfecto para hacer una parada de pintxos.

La iglesia de Santa María del Juncal / Istock / Leonid Andronov

Es en la ermita de Santa Elena, la única iglesia del siglo X de toda Gipuzkoa, donde se encuentran los restos arqueológicos de un templo romano “in antis” del siglo I d.C., haciendo de este lugar un pequeño enclave lleno de historia. El otro vestigio de la época romana que se halla en Irun son las termas y baños públicos que hay en la parte trasera de la iglesia de Santa María del Juncal, la cual data del siglo XVI.