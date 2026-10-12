Álvaro (39 años), único habitante de una aldea olvidada de Asturias: "Mi objetivo es mantener el pueblo, el acceso en carretera, que tenga agua y que la gente lo disfrute cuando venga"

Según datos recogidos por el INE, cerca de 1.900 núcleos de población en España tienen un único habitante empadronado, y la mayoría se recogen entre las comunidades de Galicia y Asturias. Se trata de aldeas que se mantienen en pie gracias al trabajo de un único vecino, un hombre orquesta encargado de regar, cuidar, recoger, limpiar, despejar el camino por su viniese visita y encender, apagar la única luz que brilla al final del día.

Asturias en otoño, un paisaje perfecto. / Istock

Y casos como el de Álvaro son el claro ejemplo de que a veces, lejos de querer más, uno busca mantener lo poco que guarda. En una de las zonas más despobladas del interior asturiano, volvió a la aldea de su abuela hace seis años, por trabajo, y decidió no dejar que se perdiera bajo la maleza. Hoy reivindica lo esencial: que el acceso esté bien, que haya agua y que la gente suba a disfrutar del pueblo. Tiene 39 años, y su gesto es la mejor puerta de entrada a una Asturias que se vacía y espera ser descubierta.

Sara Fernández García

Lo que queda cuando uno se va

Casas de piedra con el tejado hundido, hórreos sobre pilares, caminos empedrados que la vegetación va estrechando y, aquí y allá, una fecha tallada en una viga: 1974, el año en que alguien dio por terminada una obra. Esa es la estampa de la aldea de Álvaro, que él cuenta en el canal @hilux_aventura y que no se nombra ni se geolocaliza por ser una propiedad privada y él, su único vecino.

El pueblo llegó a reunir entre diez y doce familias, según relata el propio Álvaro; hoy no queda ningún otro residente permanente, y en pie, además de él, se mantienen la antigua escuela y el lagar, los muros que aguantan y los que ya no, todos vecinos de esta comunidad silenciosa. Él dedica buena parte de su tiempo a las tareas menos románticas y, a la vez, más necesarias: "Uno de mis objetivos principales es mantener el pueblo, por lo menos el acceso en carretera, que esté bien, que tenga agua y que la gente lo disfrute cuando venga", señala.

Hórreos y pueblos de Asturias. / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Pero los número no esperan que la situación prospere. El INE proyecta que Asturias perderá alrededor de 16.528 habitantes hasta 2041, un 1,6%, y será una de las cuatro únicas comunidades que pierdan población, junto a Extremadura, Castilla y León y Galicia. La razón, aun lógica, es desoladora, puesto que esta merma en la demografía se debe en esencia a los fallecimientos que se prevén en las comunidades, un toral de unos 129.500 fallecimientos más que nacimientos en el caso de Asturias, el mayor caso de España.

Granero antiguo en el pueblo de Sobrefoz. / Istock

Por otra parte, el éxodo rural no es nada nuevo. Arrancó en los años sesenta hacia las cuencas mineras y las ciudades y hoy, lo que dejó atrás sigue en pie y se reconoce por toda la región: los hórreos, graneros de madera elevados sobre pilares de piedra —los pegollos— para que el grano no tocara el suelo ni llegaran los ratones, y los lagares donde se prensaba la manzana para la sidra. Y así decenas de pueblos, disecados por el tiempo.

Asturias en otoño, un paraiso natural. / Istock / JOSE L. VEGA

Un paseo por la Asturias vaciada

Para empezar por lo fácil, Teverga, al suroeste, es un concejo entero dentro del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, Reserva de la Biosfera. Allí, en aldeas como La Focella, se conserva un conjunto de hórreos centenarios que salpica cada calle, y a un paso, ya en el concejo de Proaza, está Bandujo, considerada la aldea medieval mejor conservada de Asturias. Se duerme en casas de aldea rehabilitadas en piedra y madera, muchas antiguas cuadras de tres siglos reconvertidas, y se camina por la Senda del Oso.

Más al occidente, se extiende la cuna del turismo rural español. Taramundi, en la Reserva de la Biosfera de los Oscos-Eo, fue el pueblo que en los años ochenta inventó en España el concepto, con el hotel La Rectoral como primer buque insignia. Hoy se recorre a pie, con su Museo de la Cuchillería y, a las afueras, Os Teixois, una aldea del siglo XVIII convertida en museo etnográfico vivo, con molinos, batán y fragua movidos por agua. Y para quien busque la postal del hórreo esta espera en Espinaréu, en el concejo de Piloña: la mayor concentración de hórreos del oriente asturiano, y de los más antiguos.

Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, Asturias / Istock

De los Oscos a la mesa

Pero toda visita en Asturias pasa por sentarse a la mesa, donde esperan la fabada, el cachopo y la sidra como carta mínima de cualquier viaje pero, ¿qué hay de los quesos? El Cabrales, azul y potente, madura en cuevas de los Picos de Europa; el Gamonéu, mantecoso y ligeramente ahumado, baja de los puertos de Onís y Cangas de Onís, y ambos tienen Denominación de Origen Protegida y aparecen en casi cualquier tabla de la región, igual que el Afuega'l Pitu.

Para comerlo donde se cría, el Mesón As Veigas, en Taramundi, es una apuesta segura: churrasco, fabada, truchas, lacón con pimientos y una tortilla de queso Cabrales que se toma a la orilla del río con sidra fría. Alrededor quedan más excusas para seguir con la sobremesa: las forjas y molinos de los Oscos, las brañas vaqueiras de pizarra del occidente, la Colegiata de San Pedro en Teverga. Eso sí, no dejes pasar la oportunidad de dejar todo esto a un lado a cambio de investigar la región por tu cuenta, la belleza ya está ahí, y la ruta es solo el comienzo.