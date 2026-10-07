Álvaro Neil, abogado y el 'Biciclown', recorrió 117 países en bicicleta durante 13 años: "Viajar es el mejor antídoto contra el racismo"

Sonaba el himno de Asturias a trompeta en la plaza de la Catedral de Oviedo el 19 de noviembre de 2017, y bajo esa música un hombre de 50 años se bajó de una bicicleta ante un centenar de familiares, amigos y seguidores. De esa misma plaza había salido trece años antes, día por día, y volvía después de haber pedaleado por todos los continentes.

Este abogado recorrió el mundo con su bici regalando sonrisas. / Unsplash

Lo que cuesta de creer no es el regreso, sino la aritmética que lo hizo posible: más de cien países cruzados con unos 200 euros al mes y una nariz de payaso en las alforjas. Todo empezó por una cuenta que no salía. Miraba el mapa, contaba más de 190 países y un mes de vacaciones al año, y entendía que a ese ritmo no llegaba ni de lejos. Llamó a esa obsesión "mapamunditis". Vendió lo que tenía y se fue. Es Álvaro Neil, el Biciclown.

Sara Fernández García

De la notaría al Sahara: el mapa de 117 países

Neil había estudiado Derecho y trabajaba en una notaría de Madrid cuando decidió cambiar el sillón por el sillín. Su primer viaje largo arrancó el 8 de octubre de 2001: año y medio por Sudamérica, más de 31.000 kilómetros desde La Paz hasta Tierra del Fuego y de vuelta hacia el norte, con un libro al final, "Kilómetros de sonrisas".

Vino después el viaje grande, al que puso siglas: MOSAW, "millas de sonrisas alrededor del mundo". Salió de Oviedo en noviembre de 2004, recorrió España y entró en África por la costa oeste, de Marruecos a Ciudad del Cabo, para subir luego hasta El Cairo. El cruce del Sahara por Marruecos, Mauritania y Mali lo recuerda como una de las etapas más duras. Después llegaron Oriente Medio y China, Norteamérica e Inglaterra, donde en agosto de 2017 ya llevaba 114 países.

117 países y 178.000 kilómetros: esas son las cifras con las que cerró, la segunda según la cuenta que él mismo mantiene hoy. Trece años exactos separaron la salida de la llegada, a la misma plaza.

Recorrió más de 100 países / Damien Dufour | Unsplash

Una nariz roja en cárceles y campos de refugiados

"Una ONG sobre dos ruedas, pero sin oficina ni secretarias", se definió en el Instituto Cervantes de Pekín, en unas palabras que recogió Público en 2010. Lo de "clown" del apodo iba en serio. En cada país paraba a montar espectáculos gratuitos: payaso, magia, malabares, acrobacias.

Los campos de refugiados, las cárceles, los hospitales, los orfanatos y las aldeas fueron sus escenarios, elegidos por una razón sencilla, que ahí era donde más falta hacía el humor. A los seis años de ruta sumaba 55 actuaciones y unas 18.000 personas de público; al terminar, la prensa hablaba de más de 21.000. "Comunicar no depende del idioma, depende del corazón", dijo también en 2010, y en esa misma idea cabe otra frase suya que resume el motor del viaje: "Viajar es el mejor antídoto contra el racismo".

200 euros al mes y 80 kilos de equipaje

Cama, cocina y armario. En esos tres sustantivos resumió EFE lo que Neil cargaba en la bicicleta: unos 70 kilos a mitad de viaje, más de 80 al final. Con 200 euros al mes se las arreglaba para comer, dormir y seguir.

¿Su lema? Viajar sin una gota de gasolina. / Unsplash

Dormía casi siempre en tienda o al raso, viajaba solo y se había impuesto una norma, la de un viaje sin una gota de petróleo. El agua, la comida y el techo eran el cálculo de cada jornada; los visados, la única preocupación que no cambiaba de un país a otro. Cuando quería cama, recurría a Warm Showers, la red en la que los cicloviajeros se alojan gratis unos a otros. Cuatro malarias cerebrales y un accidente grave en Turquía figuran también en su hoja de ruta, contados sin dramatismo, como un peaje más.

Ocho años después de colgar la bici, Neil vive en una autocaravana, recorre España dando conferencias y no ha dejado de escribir; en sus textos avisa de que "ahora el viaje es interior". Cuando llegó a Oviedo en 2017 hizo cuentas en voz alta: un 90 por ciento de todo había sido magnífico, y lo mejor, las personas. "Le he dado la vuelta a la tortilla", soltó aquel día. De los trece años se trajo una brújula que repite en cada charla: "Vivo en el presente, porque para mí es el mejor país que existe".