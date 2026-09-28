En las alturas del Parque Nacional Volcán Turrialba siguiendo la ruta del quetzal

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Las temperaturas descienden drásticamente en las alturas del volcán Turrialba. Rodeados de nubes, observamos cómo la vegetación va mutando a medida que ascendemos.

Desde un mirador contemplamos un enorme cráter humeante que desprende un fuerte olor a azufre. La sucesión de montañas verdes a nuestro alrededor es infinita. En el cielo vuelan bandadas de aves.

Caminando por un sendero cubierto por líquenes, alcanzamos una laguna volcánica. Alzamos la vista y….

–¡Un quetzal! ¡Un quetzal!

¡El momento es verdaderamente mágico!

El volcán Turrialba está rodeado de vegetación / Istock

Nos detenemos ante dos mapas:

Uno muestra antiguos corredores que conectan con Monteverde. Para seguir este itinerario, pincha aquí.

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Otro señala una estación biológica en Monteverde, muy cerca de Santa Elena. Pincha aquí si quieres ir allí.