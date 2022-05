¿Dónde están los alquileres turísticos más asequibles de España para este verano?

Seguro que ya estás planeando tus escapadas de verano y, viendo la tendencia de este año, es muy probable que viajes por España. Localizar alojamientos turísticos que, además de apetecibles, no se vayan de precio, no siempre es fácil, frente a la turba de plataformas, información, webs, etc, que proponen ofertas.

Desde Holidu, una plataforma que compara las ofertas de más de 15 millones de casas vacacionales, han querido hacérnoslo un poquito más fácil, analizando en qué zonas de España están los alojamientos turísticos a mejor precio. “Dentro de los datos recopilados se destaca una ocupación significativamente mayor para este año: ya en mayo de 2022, es posible ver que el 74% de los alquileres vacacionales españoles están reservados”, explican los responsables del estudio.

Los precios varían mucho según la región

Un alquiler de vacaciones cuesta en nuestro país alrededor de 180 euros por noche de media, “sin embargo, si se analizan los precios en detalle estos varían considerablemente dependiendo de la región”, explican desde Holidu.

En España los destinos más caros están repartidos de norte a sur, además de incluir las populares islas y zonas costeras: las Islas Baleares están a la cabeza con un precio promedio de 331 euros, seguidas por País Vasco que alcanza los 300 euros y en tercer lugar Cataluña con un coste de 207 euros.

Algo más barato es Andalucía por 177 euros y Comunidad Valenciana por 176 euros. Una casa vacacional en la Comunidad de Madrid cuesta 150 euros y en Asturias el turista puede llegar a pagar 147 euros. Las demás regiones ofrecen precios variados: Murcia (139 euros), Aragón y Galicia (136 euros), Navarra y Castilla la Mancha (131 euros), La Rioja (127 euros) y Castilla y León (124 euros).

Extremadura y Canarias ofertan algunos de los mejores precios para destinos populares, con 119 y 117 euros de media respectivamente. “Con abundantes reservas naturales y playas de arena para elegir, estas regiones son especialmente recomendables para las familias que buscan una estancia más asequible”, dicen los expertos del estudio.

¿Y si me voy a la costa?

El litoral tiene para todos los gustos. Dentro de los alquileres vacacionales más asequibles, Canarias ocupa la posición número uno (como ya hemos dicho), en segundo lugar, la Costa de Almería por 138 euros, seguido por la Costa de Galicia 140 euros, Costa Cálida 145 euros y en quinto lugar la Costa Verde por 155 euros.

En caso a estar dispuesto a pagar un poco más a la hora de reservar, destinos como la Costa Vasca (439 euros), Islas Baleares (331 euros) y Costa del Garraf (247 euros) siguen siendo un destino atractivo para las vacaciones de verano... pero no para todos los bolsillos.